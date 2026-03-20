‘LOS40 Primavera Pop’ regresa un año más con la mejor música del momento

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Cartel promocional de LOS40 Primavera Pop, que tendrá lugar el próximo sábado 11 de abril al Olímpic Arena de Badalona

El festival más esperado de la primavera, LOS40 Primavera Pop, regresa un año más al Olímpic Arena de Badalona el sábado 11 de abril. La cita reunirá a algunos de los artistas más relevantes del momento, con nombres como Juan Magán, Nil Moliner, Álvaro De Luna, Samuraï, Chiara Oliver, Clarent, Omar Montes, The Tyets, Ruslana, Naiara o Max Navarro, entre otros.

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Sobre el festival

A lo largo de las distintas ediciones, LOS40 Primavera Pop ha vivido momentos memorables y ha contado con actuaciones de gran nivel, con estrellas tan destacadas como Maria Becerra, Beele, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Tiago PZK, Justin Quiles, Lost Frequencies, Aitana o Ana Mena.

Después del éxito del año pasado, el festival consolida su presencia en el Olímpic Arena de Badalona, un espacio de gran capacidad situado a solo 15 minutos de Barcelona.

Además, como cada año, el festival contará también con la participación de los presentadores de LOS40, que serán los encargados de poner la mejor banda sonora y conducir el gran evento de la primavera de 2026 para convertirlo en una experiencia espectacular.