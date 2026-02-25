‘Tu familia es una orquesta’ en el Teatro Fígaro

Consigue tus entradas con un 30% de descuento

Cartel promocional de 'Tu familia es una orquesta'.

El compositor y director de la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España, Juan Antonio Simarro, presenta Tu familia es una orquesta, un concierto diseñado para toda la familia.

Consigue tus entradas con un 30% de descuento y disfruta de esta experiencia interactiva donde todos los asistentes y participantes son los protagonistas.

Sobre el concierto...

Además de disfrutar un concierto, viviremos un taller sobre la convivencia en la familia, igual que en una orquesta. Los asistentes podrán subir al escenario y experimentar, en primera persona, la magia de la comunicación mediante el lenguaje universal de la música.