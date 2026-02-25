El Brujo regresa al Teatro Alcázar

Cartel promocional de 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús'.

EL Brujo llega al Teatro Alcázar con La segunda venida de Cristo el Yoga de Jesús del 18 de agosto al 27 de septiembre. Un espectáculo complejo sobre la exposición de los Evangelios, especialmente el evangelio de San Juan.

Sobre el espectáculo...

Una obra compleja sobre la exposición de los Evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, los fragmentos más llamativos, especiales y simbólicos desde la perspectiva de la filosofía oriental y de la ciencia del yoga de la India. Es un momento en el que el mundo necesita de este conocimiento. Una puesta en escena que combinará la ciencia del alma con la rítmica, el humor, el sentido de la fiesta y el dinamismo de los espectáculos que yo siempre hago y que necesitan la complicidad permanente de la risa del público.