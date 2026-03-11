La M.O.D.A. en los Encuentros EL PAÍS

La banda presentará su último disco y su gira actual en un evento exclusivo en el que tocará dos temas en directo

Los integrantes de La M.O.D.A estarán en los Encuentros EL PAÍS el próximo 24 de marzo. @Edu Montes

¡Los integrantes de La M.O.D.A. son los próximos invitados a los Encuentros EL PAÍS! David Ruiz y Nacho Mur presentarán su último disco San Felices y su extensa gira actual, en un evento exclusivo que tendrá lugar el martes 24 de marzo en los Teatros Luchana de Madrid.

El periodista de EL PAÍS Fernando Navarro moderará este encuentro en el que el grupo interpretará dos temas musicales en directo. ¿Quieres asistir? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un grupo con letras personales y un sonido marcado por los instrumentos que tocan (acordeón, clarinete, mandolina, banjo...) y por la tierra de la que vienen: Burgos.

Gracias a los más de 600 conciertos que han dado y al boca a boca, LA M.O.D.A. ha ido creciendo poco a poco, auto editando sus discos y creando una base fiel de seguidores, lo que les ha llevado a tocar por casi todas las salas y festivales de España, incluyendo cuatro actuaciones en el Wizink Center (Madrid).

A finales de 2025 publicaron su disco San Felices e iniciaron una extensa gira por nuestro país con la que han agotado las entradas en varias salas, incluyendo sus ocho conciertos en La Riviera. Aquí puedes consultar las próximas fechas de esta gira y comprar tus entradas.