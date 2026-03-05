Asiste a ‘Borde(r) (La aspereza)’ en la Sala Cuarta Pared

Imagen promocional de 'Borde(r) (La aspereza)', la segunda entrega de la 'Trilogía de la Incertidumbre' en la Sala Cuarta Pared.

La Compañía del Sr Smith regresa el mes de marzo con Borde(r), una divertida y original comedia negra que explora los límites del cuerpo, de lo correcto y de la vida a través de seis personajes inmersos en una situación caótica en una Oficina de Atención al Ciudadano.

Participa en el concurso y consigue una entrada doble para las funciones del jueves 19 de marzo, viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo, jueves 26 de marzo y viernes 27 de marzo a las 20.30 en la Sala Cuarta Pared de Madrid. ¿A qué esperas para participar?

Sobre el espectáculo

Borde (r) es la segunda entrega de la Trilogía de la Incertidumbre, tres comedias autónomas e independientes que surgen de la necesidad de de vivir de forma más lúdica en un momento histórico complejo e incierto, abrazando el juego ante los azares del destino.

La obra parte en un mundo donde factores incontrolables, ajenos a nosotros, repercuten directamente sobre nuestro bienestar, generando una sensación de hartazgo, de ansiedad e implosión interna difícil de gestionar. En ella, se narra la historia de seis personajes peleándose físicamente en una Oficina de Atención al Ciudadano, quienes descubrirán progresivamente cuáles son las razones que les ha llevado a esta situación.