Disfruta en vivo del podcast ‘Delirios de España’

Cartel promocional del espectáculo en vivo 'Delirios de España'.

Por ser suscriptor de EL PAÍS te ofrecemos la oportunidad de disfrutar en vivo del podcast Delirios de España, una producción de Podium Podcast en la que el escritor y periodista de La SER Juan Sanguino indaga en la evolución de España durante las últimas décadas desde el prisma de la cultura popular.

Participa en el concurso y consigue una entrada doble para asistir a este espectáculo el domingo 15 de marzo a las 12.00 en el Teatro Gran Vía de Madrid. ¡No te lo puedes perder!

Sobre la obra

Tras el éxito del podcast, Delirios de España comienza una gira de teatros por todo el país. El tour, que arrancará en Madrid, contará con un invitado sorpresa, con quien Sanguino analizará temas como el machismo de los 2000, la conciencia de clase, la solidaridad, la integración del colectivo LGTBIQ+ en la sociedad, entre otros.

La obra parte del episodio ocurrido el 1 de abril de 2005, cuando Chenoa bajó a atender a los reporteros al portal de su casa desmaquillada, en chándal y con los ojos hinchados, convirtiéndose en un meme viral años antes de que existieran las redes sociales.

Este acontecimiento, en el que la cantante pasó de tener una imagen de mujer fría a despertar compasión y empatía, sirve como una fábula a través de la cual analizar el viaje sociocultural de España durante los últimos 20 años: de los prejuicios contra las mujeres contestatarias a principios de los 2000 a la revaluación de nuestro propio machismo a finales de los 2010.