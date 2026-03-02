Sidecars en los Encuentros EL PAÍS

La banda presentará su nuevo trabajo y su próxima gira en un evento exclusivo en el que tocará dos temas en directo

Sidecars estará en los Encuentros EL PAÍS el próximo 16 de marzo para presentar su disco 'Everest'.

¡Los integrantes de Sidecars son los próximos invitados a los Encuentros EL PAÍS! La banda presentará su nuevo trabajo Everest y su próxima gira, en un evento exclusivo que tendrá lugar el lunes 16 de marzo en los Teatros Luchana de Madrid.

El periodista de EL PAÍS Fernando Navarro moderará este encuentro en el que el grupo interpretará dos temas musicales en directo. ¿Quieres asistir? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

Everest es el octavo disco de Sidecars, la banda formada por Juancho (guitarra y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería). Compuesto por 13 canciones, este álbum refleja su manera de entender la música y la vida en sí: avanzar paso a paso, aprender de cada experiencia y disfrutar del camino sin prisas ni atajos.

Coincidiendo con el lanzamiento de su álbum, Sidecars anunciaba las primeras fechas de su gira Everest. El inicio será en Ciudad de México (CDMX) el 18 de abril de 2026. La banda también confirma una fecha especial en España: el 29 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Consulta aquí todas las fechas de su gira.