Gana entradas para ver ‘La culpa’ en la Sala Cuarta Pared

Descubre esta pieza de Elena Puchol, ganadora del certamen de danza SOLO IMPROVISA

Cartel promocional del espectáculo 'La culpa'.

La Sala Cuarta Pared estrena, dentro del ciclo de danza MoverMadrid, La culpa, una pieza que profundiza en el concepto de culpa desde múltiples perspectivas. Su autora, Elena Puchol, ganó en 2024 el Certamen de Improvisación en Danza SOLO IMPROVISA.

Sobre la obra

La Culpa nace de una necesidad personal y artística de mirar de frente una emoción incómoda, oscura y profundamente humana.

En escena, tres bailarinas construyen un paisaje emocional fragmentado, con máscaras, presencias híbridas y estados físicos que oscilan entre lo real y lo onírico. El movimiento y la palabra generan imágenes directas, más cercanas a la sensación que a la explicación.