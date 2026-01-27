Descubre ‘sORDA’ en Centro Danza Matadero

Gana entradas para ver esta pieza de danza en torno a la sordera

Cartel promocional del espectáculo 'sORDA'.

Centro Danza Matadero arranca su temporada 2026 con el estreno absoluto de sORDA, un espectáculo autobiográfico basado en la experiencia íntima de la sordera de la bailarina y coreógrafa Jone San Martin Astigarraga.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes asistir a una de las dos únicas funciones programadas, que tendrán lugar los días 7 y 8 de febrero. ¡Elige fecha y participa para conseguir una entrada doble!

Sobre el espectáculo

sORDA es una exploración bailada de los límites de la comunicación física que San Martin Astigarraga construye para convertir el cuerpo en territorio de escucha, en resonancia muda y en vibración compartida. El resultado es una danza que celebra la arritmia, entendida como posibilidad creativa, como territorio fértil donde la desincronía se convierte en guía. Entre danza, silencio interior, sonido exterior y lengua de signos, se genera un espacio poético y político que interroga la normalidad y celebra la diferencia.

Más Información Sábado 7 de febrero a las 20:00. Domingo 8 de febrero a las 19:00. Centro Danza Matadero: P.º de la Chopera, 14, Nave 11, Arganzuela, 28045 Madrid