Asiste a un encuentro con Bill Gates

Consigue tus invitaciones para este evento único que tendrá lugar el 19 de enero en el Museo Nacional del Prado

Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de asistir al acto EL PAÍS en conversación con Bill Gates: una mirada al futuro, que tendrá lugar el próximo 19 de enero a las 18.30 en el Museo Nacional del Prado. El presidente de la Fundación Gates conversará con la responsable de Planeta Futuro, Ana Carbajosa, en un evento presentado por el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens.

Nuestros suscriptores podrán asistir presencialmente a este evento único, que también será retransmitido en directo a través de la web de EL PAÍS. Para solicitar tu plaza, envíanos tu pregunta a continuación.

Filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates es una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Desde el año 2000, la Fundación Gates trabaja para reducir las desigualdades a escala global. En 2014, EL PAÍS y la Fundación Gates lanzaron Planeta Futuro, la sección del diario dedicada al desarrollo sostenible.