Coffee Break con Francisco Quintana

El director de estrategia de inversión en ING charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 14 de enero

Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING.

Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING, es el invitado del primer Coffee Break de 2026, que tendrá lugar el miércoles 14 de enero a través de la plataforma Zoom. El experto, que ya participó en un Coffee Break el año pasado, charlará con nuestros suscriptores premium sobre las perspectivas bursátiles para 2026, la normalización monetaria de Europa, las posibilidades de una paz duradera en Ucrania o la burbuja de la IA.

El periodista de EL PAÍS Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Francisco Quintana. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Francisco Quintana es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, tiene un máster en Gestión Pública del IE Bussiness School y otro en Economía del Desarrollo en la Universidad de Londres.

Hasta su incorporación en ING, Francisco fue director de estrategia en Foresight Advisors y economista senior en Burgan Bank en Kuwait. Asimismo, ha sido director de análisis económico de Asiya Investments / Kuwait China Investment Company. También ha trabajado para el Ayuntamiento de Madrid y para el Banco Mundial.