Asiste al ensayo general de la obra ‘Una forma de vida’

El Teatro de la Abadía acoge esta producción basada en la novela de Amélie Nothomb

Cartel promocional de la obra 'Una forma de vida'

El Teatro de la Abadía da la bienvenida a 2026 con la obra Una forma de vida, adaptación teatral de la aclamada novela homónima de la escritora belga Amélie Nothomb. La obra reflexiona sobre la monstruosidad que habita en nosotros mismos y dialoga sobre la creación, el cuerpo y la necesidad del otro.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes ver esta producción antes que nadie asistiendo al ensayo general, que tendrá lugar el jueves 8 de enero. O si lo prefieres, también puedes conseguir entradas para la función del sábado 10 de enero. ¡Elige fecha y participa en el concurso!

Sobre Una forma de vida

«Deseo existir para usted», le escribe un soldado americano destinado en la guerra de Irak en una carta a la novelista belga Amélie Nothomb. Así comienza una relación epistolar en la que la autora, atrapada en su compulsión por responder a cada lector, se sumerge en el mundo del soldado Melvin Mapple, quien le revela la relación que tiene con su cuerpo.

Cada guerra tiene sus adicciones: en Vietnam muchos soldados dependían del opio para aguantar el horror, en Irak la obesidad fue declarada la enfermedad de la guerra. Melvin Mapple ha aumentado 100 kilos desde su llegada a Bagdad. Cada día, al volver del campo de batalla, intenta tapar el vacío interior devorando ingentes cantidades de comida basura. El soldado concibe su cuerpo como el territorio para su propia creación y sabe que la autora lo entenderá. La creación de Melvin es su propia grasa.