Viva Suecia en los Encuentros EL PAÍS

La banda presentará su nuevo trabajo y su próxima gira en un evento exclusivo en el que tocará dos temas en directo

Viva Suecia estará en los Encuentros EL PAÍS el próximo 15 de diciembre.

¡Despedimos el año con unos invitados de lujo en los Encuentros EL PAÍS! Viva Suecia presentará su nuevo trabajo Hecho en Tiempos de Paz y su próxima gira, en un evento exclusivo que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre en el Teatro Pavón de Madrid.

El periodista de EL PAÍS Fernando Navarro moderará el último encuentro de este 2025, en el que el grupo interpretará dos temas musicales en directo. ¿Quieres asistir? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

Hecho en Tiempos de Paz es el quinto álbum de Viva Suecia, un disco con el que la banda reafirma su lugar como referente del rock nacional. Once canciones donde conviven estilos, lírica evocadora y la fuerza melódica que caracteriza a la banda.

Este trabajo refleja el momento de plena madurez artística en el que se encuentran: un equilibrio perfecto entre credibilidad, emoción y contundencia. Letras introspectivas, arreglos majestuosos, energía melódica y una épica guitarrera que ya son sello de identidad del grupo.