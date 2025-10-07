Descubre la nueva programación familiar de la Sala Cuarta Pared
Consigue una entrada triple y disfruta en familia de varios espectáculos
¿En busca de planes familiares? Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir con tus hijos a los espectáculos de teatro programados en la Sala Cuarta Pared, Premio Nacional de Teatro 2020. Participa en el concurso y elige entre uno de estos espectáculos. ¡Podrás llevarte una entrada triple!
Estos son los espectáculos a los que puedes asistir:
La increíble historia de Elzear Duquette (19 de octubre)
Este espectáculo que combina teatro de objetos, circo y teatro documental se inspira en la historia real de Elzéar Duquette: un hombre que, a los 59 años, decide emprender un viaje por el mundo tirando de su propio ataúd.
Una pieza para la infancia que sobrevuela lo doloroso desde un lugar poético y personal. Un viajecito que ofrece a los más pequeños la vivencia de adentrarse en el dolor, mostrándolo como un fiel compañero de vida.
Un espectáculo que mezcla títeres y música original en directo, que se plantea como una oda a la superación, una defensa del arte y una reflexión sobre la pasión.
Un proyecto que nace de la voluntad de acercar el lenguaje de la danza contemporánea al público familiar a través de un espectáculo visual, en el que el movimiento, la plasticidad estética y una cuidada selección musical se combinan para llevarnos a un fascinante viaje sobre el mundo del agua.