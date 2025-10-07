Descubre la nueva programación familiar de la Sala Cuarta Pared

La increíble historia de Elzear Duquette (19 de octubre)

Este espectáculo que combina teatro de objetos, circo y teatro documental se inspira en la historia real de Elzéar Duquette: un hombre que, a los 59 años, decide emprender un viaje por el mundo tirando de su propio ataúd.

hAY (26 de octubre)

Una pieza para la infancia que sobrevuela lo doloroso desde un lugar poético y personal. Un viajecito que ofrece a los más pequeños la vivencia de adentrarse en el dolor, mostrándolo como un fiel compañero de vida.

Almavera (2 de noviembre)

Un espectáculo que mezcla títeres y música original en directo, que se plantea como una oda a la superación, una defensa del arte y una reflexión sobre la pasión.

Silver drops (9 de noviembre)

Un proyecto que nace de la voluntad de acercar el lenguaje de la danza contemporánea al público familiar a través de un espectáculo visual, en el que el movimiento, la plasticidad estética y una cuidada selección musical se combinan para llevarnos a un fascinante viaje sobre el mundo del agua.