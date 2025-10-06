Coffee Break con Rafael Valera

El consejero delegado de la gestora de fondos Buy & Hold charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 14 de octubre

Rafael Valera, consejero delegado y gestor de Buy & Hold. Pablo Monge

Rafael Valera, consejero delegado de la gestora de fondos Buy & Hold, es el invitado del próximo Coffee Break, que tendrá lugar el martes 14 de octubre a través de la plataforma Zoom. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre la inversión en bonos, ya que es uno de los mayores especialistas de España en este tipo de activos. Durante el evento se hablará de temas como el elevado endeudamiento de muchas economías occidentales, la inestabilidad máxima en la política francesa, la política monetaria del BCE o el impacto de los aranceles sobre la deuda corporativa.

El periodista de Cinco Días Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Rafael Varela. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Rafael Valera, consejero delegado de Buy & Hold, es el mejor gestor global a largo plazo de fondos de renta fija, al frente de un elenco de más de 200 profesionales. Con una rentabilidad media del 30,1% en los fondos que gestiona, es líder global en rentabilidad de su categoría y, además, el único español entre los cinco primeros con mejores resultados para sus partícipes.

Le avalan décadas de experiencia en la gestión de fondos, los últimos siete años en esta gestora valenciana que brilla por su independencia y buenos resultados.