Gana entradas para ‘101 Dálmatas. The show’

Descubre esta nueva versión del clásico que mezcla música urbana, hip-hop y vibes de los 90

Cartel promocional de '101 Dálmatas. The Show', que puede verse en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío.

Todas las historias tienen dos caras y es hora de contar la de Cruella de Vil. Descúbrela en 101 Dálmatas. The Show, una nueva adaptación del clásico de la novela de Dodie Smith que continúa triunfando en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. Con una mezcla de estilos musicales que pasa por el pop, el jazz, el rap y hasta el tango, este show sumerge al público en lo más despiadado del juego de la fama en la era de las redes sociales.

¿Quieres disfrutar de este espectáculo? ¡Participa y consigue una entrada doble para verlo el viernes 10 de octubre!

Sinopsis

Cruella De Vil es la influencer número uno, la reina indiscutible de las redes sociales, y está a punto de consagrarse como la mujer más influyente del mundo digital tras su nominación a los Premios Frívolo, los galardones más cotizados del momento.

Su liderazgo corre peligro cuando Anita, su mejor amiga y community manager, decide dejar su trabajo junto a Cruella para empezar una nueva vida digital con sus queridos Dálmatas. La cuenta de los perros en poco tiempo se convierte en la nueva sensación viral, conquistan cada rincón de las redes y Cruella pierde lo más valioso para ella: “sus seguidores”.

Cruella y sus secuaces, con sed de venganza, ejecutan un plan infalible que no dejará mancha.