Disfruta de ‘Mejor no decirlo’ en el Teatro Bellas Artes

Cartel promocional de la obra 'Mejor no decirlo'.

Tras representarse con éxito en Argentina, Uruguay y Paraguay, llega a España Mejor no decirlo, una comedia de Salomé Lelouch protagonizada por Imanol Arias y María Barranco.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir entradas para verla los días 3 y 5 de octubre en el Teatro Bellas Artes. ¡Elige a qué función quieres asistir y participa en el concurso!

Sinopsis

Ella (María) y El (Imanol) son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula, imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo? Mejor no Decirlo es una comedia deliciosa, en la que todos nos veremos reflejados. Sobre todo los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo.