TEATRO

Leonardo Sbaraglia protagoniza ‘Los días perfectos’

Disfruta de esta obra basada en la novela de Jacobo Bergareche en el Teatro la Latina

Madrid
El actor argentino Leonardo Sbaraglia debuta en España con Los días perfectos, una obra escrita y dirigida por Daniel Veronese. Basado en la novela de Jacobo Bergareche, este monólogo reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones y el paso del tiempo.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para disfrutar de Los días perfectos el jueves 2 de octubre en el Teatro la Latina. ¿A qué esperas para participar?

Sinopsis

A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulker le había enviado a su amante Meta Carpenter, el protagonista de esta obra decide dar revisión a su matrimonio. Repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

