Encuentro con Judith Butler, la pensadora más influyente del mundo

La intelectual estadounidense concederá una entrevista en directo, el 26 de septiembre en el Museo Reina Sofía, al hilo del 10 aniversario de ‘Ideas’, el espacio para el pensamiento contemporáneo de EL PAÍS

Judith Butler, el 20 de noviembre de 2024, en el Stephens Hall de la Universidad de Berkeley. Carlos Rosillo

EL PAÍS y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía te invitan a un encuentro exclusivo con Judith Butler, la pensadora más influyente del mundo según un jurado de 56 expertos (historiadores, filósofos, politólogos, científicos, periodistas…) convocados por Ideas, el espacio para el pensamiento, las tendencias y los debates de EL PAÍS. La intelectual estadounidense será entrevistada por el periodista Joseba Elola, coordinador de Ideas, en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el viernes 26 de septiembre a las 19.00.

Si quieres asistir, envíanos una pregunta para Judith Butler y consigue una invitación doble para este evento exclusivo.

La pensadora estadounidense, de 69 años, nacida en Cleveland (Ohio), gran referente del feminismo y vanguardia de los estudios de género, acude a Madrid para celebrar los diez años de Ideas, que la eligió como la pensadora más influyente del mundo en una lista en la que también figuran intelectuales como Thomas Piketty y Noam Chomsky. En el encuentro exclusivo con la autora de El género en disputa (1990, traducido por la editorial Paidós, como gran parte de su trabajo), un libro de referencia para entender estos tiempos, se abordarán las claves de su pensamiento, de su influencia, de los debates que recorren el feminismo, de las nuevas identidades de género así como de asuntos de la actualidad internacional. También le serán formuladas algunas de las preguntas remitidas por los lectores y suscriptores de EL PAÍS.