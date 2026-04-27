“A los deportistas de élite no nos enseñan a parar”

La atleta olímpica Ruth Beitia y el exfutbolista Miguel Torres, acostumbrados a la autoexigencia y a la superación, defienden también la desconexión del ruido mental para no sucumbir a la presión. Lo hacen en esta conversación con el atleta Àlex Roca y la educadora social Mari Carme Maza en el videopódcast ‘Mentes valientes’, un proyecto de Allianz junto a Podium Podcast y EL PAÍS que reivindica la fuerza del espíritu humano más allá de las palabras

El margen de error es mínimo y la exigencia, enorme. Estos dos elementos forman parte del deporte de élite y son parte de la rutina habitual de los deportistas de alto rendimiento. Fe de ello dan la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia y el exfutbolista Miguel Torres, que coinciden en reivindicar la importancia de parar, desconectar y escucharse para volver a las pistas o los terrenos de juego con más fuerza. “Todos deberíamos tener un año sabático para plantearnos las cosas”, dice la exsaltadora de altura cántabra durante la conversación con el atleta Àlex Roca y la educadora social Mari Carme Maza en el videopódcast Mentes valientes.

Beitia practicó con el ejemplo cuando estaba en lo más alto de su carrera. En 2012, tras el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, decidió dejar el atletismo. “Me fui tranquila, con la sensación de que empezaba una vida nueva, y descubrí que mi mayor rival era yo misma”, recuerda. También afirma que, “por primera vez”, tuvo tiempo para escucharse. Regresó a las competiciones apenas unos meses después y culminó su carrera a los 37 años con el oro olímpico en Río 2016. “Pude cumplir mi sueño de dar la vuelta al estadio con todo el público coreando mi nombre”.

Para Torres, la desconexión con el deporte fue total a los 33 años, cuando puso punto final a su carrera. Tras ganar dos ligas de fútbol con el Real Madrid y completar la carrera que “soñé de niño”, y tras una trayectoria en la que pasó por equipos como el Málaga, el Getafe o el Olympiakos griego, sintió la necesidad de enfocar su vida “hacia otro lado, con la formación personal muy presente”. La decisión fue más que meditada y le sirvió para reenfocar su vida: ahora disfruta pasando todo el tiempo que puede con su hijo y emprendiendo proyectos personales. Sin dejar el fútbol de lado, ya que se ha transformado en comentarista deportivo. “Es importante el ecosistema que formas a tu alrededor para que puedas desconectar realmente”.

Ruth Beitia Exatleta “Todos deberíamos tener un año sabático para plantearnos las cosas” De su padre, juez de línea de atletismo en Barcelona 92, heredó el sueño de ser deportista olímpica. Y lo consiguió, obteniendo dos medallas en su carrera. Ahora, tras pasar por la política, se dedica a formar y motivar a las nuevas generaciones de atletas como profesora de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Europea del Atlántico.

Miguel Torres Exfutbolista “En la élite no te da tiempo a desconectar” De niño estudió en el barrio de Chamartín (Madrid), a espaldas del estadio madridista Santiago Bernabéu. Como aficionado blanco, soñó con debutar en el Real Madrid. Consiguió hacerse un hueco en la historia del club y ahora analiza el fútbol desde la cabina de comentarista.