Cinco sitios saludables para crear (y mantener) nuevos hábitos en 2026
Enero es el mes para formarnos nuevos hábitos y tratar de conservarlos por lo menos hasta Semana Santa
Si dentro de lo que te has propuesto para este año está comer más sano, estos sitios son para ti. La Guía Gastronómica de México ha puesto la mira en cinco establecimientos que pueden contribuir a una alimentación sana en Ciudad de México, capital de la garnacha y de otros manjares.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.