Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Claudia Sheinbaum
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Alertas presidenciales

Una sucesión de crisis puso a prueba a la presidenta, obligándola a responder en los frentes del Tren Interoceánico, el temblor y el ataque a Venezuela

Juan Ignacio Zavala
Juan Ignacio Zavala
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La semana que corrió entre los últimos días del 2025 y los primeros del 2026 no han sido nada tranquilos para la presidenta Sheinbaum. Ha vivido en alerta total. Bien dice el proverbio: las desgracias no vienen solas. A Sheinbaum le llegan en forma de tren, vagones y descarrilamientos. El accidente en el Tren Interoceánico —que suma hasta la fecha 14 muertos— es un golpe a los proyectos ferroviarios de la presidenta, pero sobre todo a la improvisación, la incompetencia y la frivolidad del gobierno anterior.

Sheinbaum se trasladó al lugar del percance que cobró vidas y logró controlar la alarma. Si bien no es una obra diseñada ni ejecutada por su gobierno, sí urge profundizar en las investigaciones sobre cómo se llevó a cabo en el sexenio pasado. Las prisas de López Obrador por entregar sus megaobras, y la simpleza y torpeza con que enfrentaba cualquier reto técnico, están teniendo costos en los aspectos humanos, económicos y políticos. No será sorpresa para nadie si se encuentran anomalías en las adjudicaciones de materiales y la construcción del proyecto ferroviario. En uno de sus arranques lopeportillezcos, Andrés Manuel López Obrador nombró a su hijo Gonzalo “supervisor honorífico” de las obras del Corredor Interoceánico. Miles de millones de pesos en materiales pasaron por tal supervisión y ya hay denuncias periodísticas al respecto. Las investigaciones no pueden dar como resultado el señalamiento de albañiles y soldados; sería una burla. Es claro que el hijo de López Obrador desempeñó el cargo honorífico de manera poco honorable.

La alarma se presentó también en estos días como temblor. En Ciudad de México y otros lugares funcionó la llamada “Alerta Presidencial” anunciando la proximidad de un sismo. La presidenta se encontraba en su conferencia mañanera y desalojó el salón junto con los periodistas presentes mientras sonaba la alarma sísmica. Afortunadamente, no pasó a mayores. La “Alerta Presidencial” funcionó muy bien y decenas de millones de personas pudieron tomar precauciones (se supone que el sistema tiene un alcance de 80 millones de teléfonos). La alerta fue exitosa. Nada cuesta reconocerlo. Queda pendiente saber por qué le llamaron “alerta presidencial”. Si lo que se busca es propaganda es mala idea. La naturaleza no tiene palabra y si en otra ocasión la alerta falla o resulta fatal en será la presidenta quien asuma el costo. Por lo pronto, solamente fue el susto que compartimos todos.

No pasó ni un día cuando nos amanecimos con la sustracción, abducción, aprehensión, secuestro o como se le quiera llamar al operativo militar estadounidense en el cual fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro. Otra alerta presidencial. Sheinbaum fijó postura en defensa de la soberanía venezolana y condenó la intervención estadounidense en aquel país. Puede gustarnos o no el posicionamiento, pero este tipo de acciones en el ámbito internacional exigen definiciones claras de un lado o de otro. Sheinbaum apuesta para quedar bien con Trump y también con sus amigos de las dictaduras latinoamericanas. Parece un equilibrio difícil de lograr en el escenario actual. Se entiende que la operación estadounidense sea cuestionada por cualquier Jefe de Estado, —la suerte de uno es la suerte de todos—, pero mantenerse de aliada de lo peorcito del vecindario no suena muy inteligente. La posición de apoyo a Maduro sin duda tendrá costos. Esta circunstancia sorprendió a la presidenta sin su canciller, situación que se ha prolongado durante varios meses. Las cosas se van a complicar en lo multilateral y se va a requerir algo más que un tuit. Quizá sería de ayuda nombrar a un titular en la cancillería.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Ignacio Zavala
Juan Ignacio Zavala
Consultor en comunicación política y analista de la vida política mexicana. Ha participado en diversos medios de comunicación como polemista y comentarista. Ha sido responsable de comunicación de instancias como el PAN, la presidencia de la República y la FGR. Es autor de varias novelas, entre ellas 'Polarizados, una guerra'. íntima".
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los saldos de la política en México durante 2025

Juan Ignacio Zavala
Ciudad de México, elecciones

Cambiar de opinión

Juan Ignacio Zavala

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sheinbaum asegura tras la captura de Maduro que la relación de Estados Unidos y México en Seguridad es “muy buena”
  2. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
  3. La operación de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro vista desde Miami, en imágenes
  4. López Obrador carga contra el “prepotente atentado” a la soberanía de Venezuela y el “secuestro” de Maduro
  5. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_