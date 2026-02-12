La mexicana Sarah Schleper hace historia como la esquiadora con más participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno

La atleta de esquí alpino ha terminado en la posición 26 en eslalon supergigante y el domingo vuelve a competir

Su carrera inició con Estados Unidos, pero con México ha hecho historia. Este jueves, Sarah Schleper (Colorado, 46 años) se calzó los esquís, tomó los bastones y antes de descender por una ladera de más de 2.100 metros en la prueba de eslalon supergigante (Super G) en Milán-Cortina, la atleta de esquí alpino gritó con un rugido. Poco más de un minuto y medio después (1:31:37), la mexicana cruzó la línea de meta y se convirtió en la primera mujer en competir siete veces en unos Juegos Olímpicos de Invierno, la primera mexicana en hacerlo tres veces, y la atleta más longeva en competir.

Schleper terminó en la posición 26. El oro ha sido para la italiana Federica Brignone (1:23:41) de 35 años, la plata para la francesa Romane Miradoli (1:23:82) de 31 años, y el bronce para la austriaca Cornelia Huetter (1:23:93) de 33 años. La mexicana se prepara ahora para el eslalon gigante, una prueba de velocidad en descenso de entre 250 a 400 metros. El sábado 14 de febrero uno de sus hijos, Lesse Gaxiola, participará en la modalidad de eslalon gigante, y el lunes 16, en eslalon. Aquí también hacen historia: serán la primera dupla madre e hijo en competir en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Sarah Schleper, en Milán, Italia, este jueves. Lisi Niesner (REUTERS)

La primera vez que Schleper compitió en el esquí alpino fue a los 15 años en la modalidad de eslalon gigante, en Nueva Zelanda: terminó en el lugar 18 de 64. Para 1998, cuatro años después de su primera competencia, la nacida en Colorado participó en sus primeros Juegos Olímpicos, en Nagano, Japón, y consiguió la posición 22 en eslalon, pero no terminó la prueba de eslalon gigante.

Con la bandera de Estados Unidos, la atleta disputó Salt Lake City 2002 (puesto 21 en eslalon gigante; sin concretar la prueba de eslalon); Turín 2006 (puesto 10 en eslalon; sin concretar eslalon gigante); y Vancouver 2010 (16 en eslalon; 14 en eslalon gigante). Tras Vancouver, se retiró de las competencias, contrajo matrimonio con el entrenador mexicano Federico Gaxiola, con quien tuvo dos hijos y, ya con la nacionalidad mexicana, Schleper regresó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 (puesto 41 en eslalon Super G; sin concretar eslalon gigante) y en Beijing 2022 (puesto 37 en eslalon gigante; 35, en Super G).

Sarah Schleper durante los juegos olímpicos en Milán. Leonhard Foeger (REUTERS)

“En el país de mi esposo encontré una segunda vida deportiva. Tengo menos apoyo que cuando fui seleccionada estadounidense e incluso he tenido que costear algunos de mis gastos, pero pude mantenerme vigente haciendo lo que más amo. Me siento muy feliz de llevar la bandera de un lugar con gente tan cálida”, dijo la atleta a finales de diciembre para el diario La Jornada.

A pesar de que la esquiadora veterana no se ha subido al podio en Juegos Olímpicos, sí lo ha hecho en Copas del Mundo, competiciones FIS (Federación Internacional de Esquí y Snowboard), Copa Europea y Copa Sudamericana:

Copas del Mundo - Un oro; dos plata; un bronce

Competiciones FIS - 78 oros; 31 platas; 29 bronces

Copa Europea - Una plata; un bronce

Copa Sudamericana - Un oro; dos plata; dos bronce

Schleper reconoce que en esta etapa de su carrera no aspira a ganar una medalla. Lo que quiere es seguir compitiendo a gran velocidad. “También me siento muy contenta por volver a portar el uniforme tan bonito que nos confeccionan en cada edición”, dijo en diciembre pasado. El domingo 15 de febrero, después de participar en la modalidad eslalon gigante, se despide de la competiciones olímpicas.

