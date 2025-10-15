Marcelo Ebrard, secretario de Economía: “El TMEC va a permanecer, va a sobrevivir”

México prepara su artillería para pelear por la supervivencia del TMEC, el acuerdo comercial que ampara el 83% de las exportaciones mexicanas. Frente a las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dinamitar el acuerdo trilateral y sustituirlo por convenios bilaterales, el gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja contrarreloj para garantizar su supervivencia, más allá de 2036. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien está en la primera línea de la batalla de esta guerra comercial, se ha mostrado optimista sobre la permanencia del convenio comercial de Norteamérica. “El T-MEC va a permanecer, va a sobrevivir. No pienso que se vaya a cancelar el tratado y seguirá siendo trilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pedido que tengamos perseverancia, firmeza y sangre fría”, declaró en su comparecencia ante el Senado, este miércoles.

El funcionario federal reconoció que en enero pasado sí estaba en duda el futuro del TMEC, sin embargo, el hecho de que el gobierno estadounidense haya comenzado el proceso de consultas públicas para la revisión del convenio en julio de 2026 es una buena señal sobre la pervivencia del mismo. México ha eludido la imposición de aranceles recíprocos a Estados Unidos en respuesta a las tarifas impuestas del otro lado del río Bravo. Lejos de la confrontación, la estrategia del gobierno de Sheinbaum busca persuadir a Washington para conseguir una mejor posición tarifaria posible, respecto a otros países. En este momento, aun con el TMEC, un 15% de las exportaciones mexicanas pagan una tarifa del 25%, porque no cumplen con los requisitos del acuerdo comercial. El país latinoamericano y principal socio comercial de EE UU carga, además, con otras tarifas sectoriales en el acero, el aluminio, entre otros.

En su comparecencia, Ebrard hizo hincapié en que las exportaciones mexicanas continúan enviándose a Estados Unidos, pese al muro arancelario de Washington. De acuerdo con las cifras oficiales, México sigue siendo el principal socio de Estados Unidos, con envíos durante los primeros siete meses del año por más de 309.000 millones de dólares. “Más del 80% de las exportaciones no están sujetas a arancel y estamos luchando en la mesa en relación con los aranceles que nos afectan. Este es el año en el que hemos enfrentado la mayor incertidumbre en lo que va del siglo, pero estamos en mejores condiciones que ningún otro de los socios de Estados Unidos”, defendió el secretario de Economía, frente a los senadores.

Karla Toledo, senadora del PRI, reprochó a Ebrard la estrategia diplomática de México respecto a la ofensiva arancelaria de Trump. “Hoy la Secretaría de Economía está llamada a demostrar un verdadero liderazgo. El TMEC, nuestra principal ancla comercial, está bajo una amenaza directa, Estados Unidos ha advertido públicamente que México incumple obligaciones claves en Energía, Telecomunicaciones y Agricultura, mientras tanto, los aranceles continúan vigentes usados como herramientas de presión y evidenciar la vulnerabilidad mexicana ante el menor giro político de Washington”, expuso en el Senado.

Otros legisladores de la oposición señalaron el estancamiento de la inversión y de la producción industrial; el golpe económico derivado del crimen organizado en el país, así como la falta de una estrategia para encarar la crisis ganadera a causa del gusano barrenador. “La industria automotriz presenta una contracción severa y exportaciones con una baja cercana a 30% y lo que ocurre en ese sector es un síntoma del rezago estructural”, apuntó el senador panista, Mario Vázquez.

Desde que comenzó el gobierno de Trump a la fecha, el gabinete económico de Sheinbaum ha viajado más de 40 veces a Washington para tratar la política arancelaria de Trump, así como el futuro del TMEC, más allá de la revisión programada en julio próximo. El titular de Economía indicó que bajo este escenario México buscará “el mejor desenlace posible” y en esta línea volverá a Washington esta semana para reunirse con sus contrapartes estadounidenses. Ebrard adelantó que buscarán un descuento sobre el arancel, anunciado por EE UU del 25% sobre las importaciones de camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre. “Tenemos que proteger el libre comercio entre los dos países, esa es la postura de México y estamos tratando de que antes de llegar a la revisión esto se haya resuelto”, zanjó el secretario federal.

Los gobiernos de México, EE UU y Canadá ya comenzaron los procesos de consulta pública de cara a la próxima evaluación del TMEC en julio próximo. México fijó un plazo de 60 días para que cualquier interesado emita sus sugerencias sobre el convenio ante la Secretaría de Economía. En 2020, cuando se firmó el TMEC, se estableció que cada seis años se sometería a evaluación por parte de los tres países firmantes, una fecha que vence en julio próximo. En plena guerra arancelaria de Trump con el mundo, la revisión del acuerdo y su supervivencia es un objetivo prioritario del gobierno de Sheinbaum.