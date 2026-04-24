Más de la mitad de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ha arrojado que la seguridad sigue siendo uno de los grandes desafíos del Gobierno. De acuerdo con los últimos resultados dados a conocer este viernes, más de la mitad de los mexicanos (61,5%) se sienten inseguros en la ciudad en la que viven, una cifra que sube en el caso de las mujeres (67,2%) y que baja para los hombres (54,6%). El estudio ha destacado que las áreas de mayor interés que sufrieron un mayor incremento en la percepción de la inseguridad, si se compara con la ENSU de diciembre, son: Puerto Vallarta (del 32 a 59,9%), Tepic (del 37,9 a 53,9%) y Zapopan (del 54,7 a 70,8%). Del otro lado, las que tuvieron una reducción son: Torreón (del 29,5 al 20,3%), Saltillo (del 28,1 al 16,7%) y San Pedro Garza García (del 8,7 al 4,4%). Al comparar con el mismo periodo en 2025, la disminución del promedio nacional en las áreas urbanas es de apenas unas décimas (de 61,9 a 61,5%).

De acuerdo con el estudio, la percepción de inseguridad en general en el país ha disminuido levemente. En comparación con el mismo periodo del año pasado, se ha registrado una disminución de apenas 0,4 puntos porcentuales, mientras que si se mira la ENSU de diciembre, la caída es de dos puntos. Entre las instituciones en las que los mexicanos depositan su mayor confianza por su desempeño destacan la Marina con el 87,3%, el Ejército con el 85,5% y la Fuerza Aérea Mexicana con el 84,9%. Muy por detrás se ubica la policía preventiva municipal con el 50,8% y la policía estatal con el 56,1%. La Guardia Nacional tiene un 77%. En comparación con los hallazgos del reporte de hace un año, el incremento en la confianza ha sido menor: dos puntos porcentuales para el Ejército, uno para la Fuerza Aérea Mexicana y la policía estatal y dos para la Guardia Nacional y la policía preventiva municipal. La Marina ha sido la única dependencia con una disminución, aunque minúscula: del 87,8% en marzo de 2025 al 87,3% en 2026.

Según la ENSU, los lugares en los que la población de más de 18 años se siente más insegura son: los cajetos automáticos de las vías públicas (77%), en la calle (70,7%), en el transporte público (69,2%) y en la carretera (64,9%). En cambio, los ciudadanos encuentran menos inseguros: las escuelas (18,4), sus casas (18,6%), sus sitios de trabajo (30,4%), sus automóviles (37%) y los centros comerciales (39,8). Para todos los casos, la percepción de inseguridad en estos espacios es mayor en las mujeres, con la diferencia más grande en los bancos: 61,8 para ellas y 46,2% para ellos, una disparidad de 15,6 puntos porcentuales. En comparación con la encuesta de diciembre del año pasado, hubo un leve aumento en la percepción de inseguridad en la calle (del 64,9% al 65,3%), la carretera (del 58,9 al 60,1%), el automóvil (del 34,1 al 34,9%), los centros comerciales (del 33,1% al 34,4%), el trabajo (del 28 al 28,2%) y las escuelas (del 14,5 al 15,2%).

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ha resaltado que “la percepción de seguridad tiene que ver con distintos temas” como las condiciones en los municipios. “Hoy tenemos la noticia de que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los Estados, obviamente para disminuir delitos y para que haya una percepción de más seguridad en el país”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.