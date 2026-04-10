La Interpol emite una ficha roja para capturar al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles

La Policía Internacional (Interpol) ha emitido una orden de búsqueda contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles (2015-2021), que está prófugo de la justicia y no hay certeza de que aún esté en México. El exmandatario, perteneciente al extinto partido de izquierda PRD, es señalado de varios cargos criminales. A nivel federal ―base de la ficha roja de Interpol— se le acusa de fraude, por un esquema de corrupción que implicó un desvío de recursos federales. A nivel estatal, la justicia de Michoacán le acusa de homicidio, abuso de autoridad y tortura por un caso de hace nueve años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado durante su conferencia matutina de este viernes de que existe la ficha roja de Interpol contra Aureoles. Este periódico ha confirmado la información a través de fuentes del Gobierno de Michoacán. Con esto, Aureoles pasó de la cumbre de la política a ser un perfil buscado por México. Fue fundador del PRD ―el primer gran partido de izquierda de México―, diputado, senador y alguna vez aliado de Andrés Manuel López Obrador. En 2023, se postuló como precandidato presidencial, ya convertido en opositor del oficialismo.

La Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de un presunto desvío de 5.186 millones de pesos, uno de los casos de corrupción más cuantiosos en México. El caso está relacionado con la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato. La autoridad también acusa a la firma Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V. y a otros excolaboradores de Aureoles, ya detenidos.

A nivel estatal, la justicia de Michoacán asocia al político con un operativo policial de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, que dejó cuatro pobladores muertos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que hubo “violaciones graves” en la actuación de los agentes. El operativo, autorizado por el entonces gobernador, tuvo como finalidad poner en circulación un centenar de coches de carga que los pobladores mantenían retenidos durante una protesta.

Algunos en las filas de la oposición estiman que hay un trasfondo político en la cargada contra el exgobernador, y comparan su caso con el de Francisco García Cabeza de Vaca, exmandatario de Tamaulipas, miembro del PAN, acusado de múltiples delitos que van del enriquecimiento ilícito a la evasión fiscal, blanqueo de capitales y crimen organizado. Cabeza de Vaca se encuentra fuera de México. La Fiscalía de Michoacán ha buscado también vincular a Aureoles con la delincuencia organizada. Esta semana, el fiscal estatal, Carlos Torres, afirmó que el exgobernador huyó del país con la “ayuda” del Cartel Jalisco Nueva Generación.