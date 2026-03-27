El exgobernador Silvano Aureoles, buscado por homicidio en un caso de hace nueve años en Michoacán

La justicia estatal ha emitido órdenes de detención contra el exmandatario, prófugo desde el año pasado, así como contra el exsecretario de Seguridad y 14 policías

Un juez de Michoacán ha emitido este viernes una orden de detención contra el exgobernador del Estado Silvano Aureoles, que se encuentra prófugo de la justicia, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por un caso de hace nueve años. La Fiscalía estatal también solicitó órdenes de aprehensión para el exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, y 14 policías de la región.

La justicia de Michoacán asocia al experredista con un operativo policial de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, que dejó cuatro muertos. Se trata de una vieja reivindicación de las comunidades purépechas de la zona, que han pedido desde hace años que Aureoles se siente en el banquillo de los acusados por este caso.

A finales de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía estatal tras encontrar “violaciones graves” durante la irrupción de los agentes. Cuatro pobladores murieron con heridas de bala.

El operativo, autorizado por el entonces gobernador, tuvo como finalidad poner en circulación un centenar de coches de carga que los pobladores de Arantepacua mantenían retenidos durante una protesta.

Aureoles ya tenía un proceso abierto a nivel federal como presunto responsable de un delito de desfalco por 3.142 millones de pesos (unos 200 millones de dólares), por la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su sexenio (2015-2021). El político se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado.