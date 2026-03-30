Las autoridades rescatan a uno de los mineros atrapados en el derrumbe de la mina de Sinaloa
Todavía quedan tres trabajadores bajo tierra a los que se les está suministrando comida y oxígeno tras el accidente del miércoles
Uno de los mineros atrapados en el derrumbe de la mina de San Fe, en el Rosario (Sinaloa) ya ha sido rescatado, según ha informado el Puesto de Mando Unificado este lunes en un comunicado. Se trata de José Alejandro Cáustulo, de 44 años, originario de Michoacán, uno de los cuatro trabajadores que permanecían desde el pasado miércoles enterrados tras el hundimiento de una presa de jales. Las autoridades siguen tratando de rescatar a los mineros restantes, a los que se ha proporcionado oxígeno, agua y alimentos.
Cáustulo fue rescatado unos minutos después de la medianoche tras de más de “100 horas de labores interrumpidas” de las brigadas de emergencia. El hombre fue enviado al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica, tras casi seis días enterrado a 350 metros de la superficie en la mina de oro operada por Industrial Minería Sinaloa. Equipos del Ejército, Protección Civil y la Secretaría de Protección Ciudadana siguen explorando vías para el rescate de los compañeros de Cáustulo mediante la exploración de las rampas de la mina, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo.
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