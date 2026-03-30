Claudia Sheinbaum donó 20.000 pesos a la asociación civil que compra víveres para Cuba

La mandataria mexicana ha dado a conocer que ha donado 20.000 pesos a Humanidad para América Latina, una organización creada hace unas semanas para comprar víveres a los habitantes de Cuba. “Eso es una cosa personal. Es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar a Cuba. No tiene que ver con mi investidura como presidenta“, ha señalado este lunes la mandataria en su conferencia de prensa matutina. La asociación civil ha sido creada recientemente y tiene el respaldo de figuras cercanas al oficialismo, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la escritora Elena Poniatowska.

Sheinbaum ha recalcado que el donativo no tiene nada que ver con su función pública. “Siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esa es mi obligación y mi responsabilidad”, ha señalado la mandataria de Morena. Sin embargo, dijo que “al mismo tiempo”, cuenta entre sus compromisos “ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podemos ayudar”. “Esa ha sido la tradición de nuestro país“, remarcó.

El Gobierno de Sheinbaum no ha dejado de enviar a La Habana barcos con alimentos que pueden ayudar a los cubanos a sortear la crisis en la que se encuentran, agravada por la asfixia de Estados Unidos, quien había impedido hasta este domingo la llegada de buques petroleros que puedan abastecer de energéticos al régimen de Miguel Díaz-Canel. En su conferencia este lunes, ante una pregunta de una periodista sobre si su Gobierno reactivará los envíos de petróleo a Cuba, la presidenta ha hecho hincapié en que la ayuda humanitaria brindada al pueblo cubano es distinta a la entrega de hidrocarburo. “Vamos seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano y también el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque eso es aparte. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo” explicó.

Apenas el viernes pasado, la Marina informó de la llegada de un buque con ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Esta cuarta entrega contenía un cargamento de 96 toneladas y se trataba del cuarto envío que el Gobierno de México hacía. En total, según las autoridades mexicanas, se han enviado 3.125 toneladas de víveres, principalmente artículos de primera necesidad como arroz, leche en polvo y frijoles.

El anuncio de Sheinbaum llega días después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompiera su silencio desde su salida del poder para pedir apoyos para Cuba, un país al que ha calificado de amigo. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, escribió en sus redes sociales.