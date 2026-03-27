El Gobierno mexicano afirma que un nuevo cargamento de ayuda humanitaria ha llegado a Cuba
La SRE informó que esta cuarta entrega contiene más de 96 toneladas de suministros, lo que suma un total de 3.125 toneladas de ayuda entregada
Un cuarto barco con ayuda humanitaria ha llegado este viernes a Cuba. De acuerdo con el Gobierno de México, el buque de la Armada de México, que zarpó del puerto de Veracruz, entregará el cargamento, compuesto principalmente de víveres como arroz y frijol, que equivale a 96 toneladas de ayuda humanitaria. “Con este cuarto envío ya suman 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba y que fueron enviadas por el Gobierno de México, con participación de los gobierno de la CDMX y Puebla, así como de organizaciones sociales”, reza el comunicado.
En el boletín que informa sobre el arribo del barco, el Gobierno de México ha resaltado el apoyo a “los pueblos hermanos” que ha brindado, desde los incendios en California y Chile, hasta las inundaciones en Texas y otras “tragedias provocadas por desastres naturales”.
Información de último momento. Habrá actualización en breve.
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