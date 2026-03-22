Cuba sufre un segundo apagón nacional en una semana
Es la séptima desconexión total del sistema eléctrico de la isla en año y medio
Cuba ha sufrido este sábado la segunda desconexión total de su sistema eléctrico nacional, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de la isla. “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, ha señalado el organismo en la red social X a las 17.45 horas (tiempo local).
Se trata del séptimo apagón total, es decir, que la isla entera genera cero megavatios, registrado en año y medio, después de que el pasado lunes se registrara el más reciente. En breve más información.
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