Miguel Díaz-Canel pide defender la soberanía de Cuba frente a la asfixia de Trump: “Vamos a dar la vida defendiendo la Revolución”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó este viernes contra la “brutal” presión de Washington sobre América Latina para aislar a su país y el bloqueo “genocida, criminal e inhumano” que azota la isla hace más de 60 años, recrudecida exponencialmente en las últimas semanas. “Vamos a dar la vida defendiendo la Revolución”, aseguró con firmeza en el acto de recibimiento a centenares de políticos y activistas que conforman el Convoy Nuestra América, una iniciativa de solidaridad con Cuba. El dirigente insistió en recordar que las decisiones que se tomen en Cuba “son también para el resto del mundo” e incidió en una idea que se repite mucho entre el Ejecutivo estos días: “La dirección de la Revolución está unida”.

El presidente lamentó a los políticos del hemisferio occidental que están “lamiéndole la bota a los representantes del imperio” y “subordinándose vergonzosamente a las órdenes de aislar a Cuba”. Sin citar países concretos, se refirió a las recientes decisiones de Ecuador y Costa Rica de romper en la práctica sus relaciones diplomáticas con Cuba y a la salida de las misiones médicas de países vecinos como Jamaica, Guatemala y Honduras. También aprovechó para subrayar la “crítica” situación en la que está su sistema sanitario, con más de 96.000 pacientes esperando una operación, 11.000 de ellos, niños. “¿Cómo es posible que una nación tan poderosa tenga que acudir a la mentira para asesinar la reputación de un país? Deja mucho que desear. Por eso, como decía el Che, del imperialismo no se puede fiar uno ni tantito así”, alegó.

Las palabras del presidente fueron recibidas entre vítores y aplausos de unas 650 personas de 30 países, envueltos en guayaberas o banderas cubanas y de Palestina. “Cuba, Cuba, Cuba; libre y testaruda”, coreaban algunos, quienes también cargaban carteles de apoyo al pueblo cubano ante el embargo petrolero y económico. “Levanten el bloqueo en Cuba” o “Cuba vencerá”, decían los afiches. Este encuentro se produce en el décimo aniversario de la visita de Barack a la isla, en medio de un deshielo que nunca culminó.

Activistas estadounidenses del 'Convoy Nuestra América'. Gladys Serrano

Es por ello que el presidente repasó la historia de bloqueo de los últimos años, cuando durante la covid-19 el bloqueo impidió que le llegaran vacunas o respiradores. “¿Y qué hizo este que llaman Estado fallido? Crear la cura”, dijo en alusión a la vacuna cubana que se exportó a países vecinos. El discurso, que cobró un tono mucho más elevado que su anterior alocución y cargó con la “mafia miamiense”, se tradujo también en un derroche de agradecimiento al pueblo mexicano -el más solidario hasta el momento con Cuba-, y a los activistas presentes, quienes lo escuchaban conmovidos.

Este mismo viernes, el presidente entregó al cantautor Silvio Rodríguez, el fusil AKM que pidió para defender a Cuba si “se lanza” Estados Unidos. Ada Galano, miembro de la organización Mujeres contra la Guerra, prometió al presidente la misma entrega. “Tengan prontas nuestras AKM, porque como hoy venimos con medicinas, mañana venimos con las armas si es necesario”, advirtió. Díaz-Canel sonreía emocionado ante la declaración de la cubano-italiana. “Esta es una caravana de dignidad. Ustedes construyen los puentes que el imperio no puede destruir. Esto desmonta la falacia yanki de que Cuba está sola”, celebró mirando a muchos de los líderes con los que se reunió previamente en una jornada de infarto.

Uno de ellos fue Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay, quien intervino para defender el intercionalismo que impregna el convoy. “No podemos pasar por alto lo que está pasando en el mundo. Estamos viendo un genocidio en vivo, intervenir en las elecciones de Argentina y Honduras, secuestrar un presidente en Venezuela, bombardear Irán… Cualquier humanista que no apoye la Revolución cubana, debería igualmente apoyar la no injerencia como parte del derecho internacional y la lucha por la paz”, sentenció.

Activistas de distintos países en el evento en el Palacio de Convenciones de La Habana. Gladys Serrano

Díaz-Canel resaltó también la llegada de los activistas que han ido arribando a la isla esta semana y que han costeado sus propios gastos de viaje y estancia para entregar los “valiosos donativos que traen como equipaje”. Una de ellas fue la reconocida Medea Benjamin, fundadora de la ONG Code Pink, quien aseguró que Donald Trump no representa al pueblo de los Estados Unidos. “Vamos a volver a nuestro país con los relatos de lo que estamos viendo y viviendo aquí para convencer a los que gobiernan para que acaben con esa política tan cruel e inhumana”, exclamó. “Si me tocara a mí vivir en esta situación no aguantaba ni 15 días”, añadió también Michele Curto, miembro del convoy y un conocido activista italiano. “Y si él [Donald Trump] dice que con gusto va a tomarse la isla, con más gusto la vamos a defender”.

El convoy cuenta con el respaldo de la Flotilla Global Sumud conocida por su labor en la Franja de Gaza y el apoyo de figuras como la activista sueca, Greta Thunberg. Aunque tenía previsto que llegara este sábado a La Habana, problemas administrativos y climáticos han retrasado el arribo. Parte de los tripulantes que iban a bordo confirmaron que zarparon alrededor de las 15.15, hora local, y que la travesía duraría al menos 58 horas, con lo que estiman llegar el domingo en la noche o el lunes.

Thiago Ávila, miembro del convoy global y de la organización internacional Global Sumud —dedicada a la asistencia en zonas de conflicto— confirmó que la logística de entrega de los donativos provenientes de México estará a cargo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que se encargará de que la ayuda llegue directamente a la población y a los centros médicos de la isla. Fernando González, a cargo del Instituto, celebró la capacidad de convocar y traer ayuda en este momento tan crítico. “Cada uno de ustedes con su voz nos devuelven la certeza de que la lucha por la justicia no es solitaria”, celebró. “Nos quieren ver rendidos y en el suelo, pero la historia será el mejor testigo: No lo lograrán. Aquí hay un pueblo dispuesto a defender incluso con la vida los logros de la Revolución (…) Si algo define a los cubanos no es la escasez que nos imponen, sino la capacidad de resistir”.