Hallados más de 200 migrantes hacinados en un tráiler en Veracruz

Las autoridades han hallado este lunes a 229 migrantes hacinados en un tráiler en Xalapa, Veracruz, según ha informado a los medios el subsecretario estatal, José Manuel Pozos. El funcionario ha asegurado que los migrantes provenían de Centroamérica y que el vehículo viajaba por Puente Nacional, un municipio ubicado a unos 50 kilómetros de Xalapa, la capital veracruzana, cuando fue interceptado por la policía estatal. “Por fortuna todos están bien. Hubo que hidratarlos y se dio la atención con la calidad humana que nos instruyó la gobernadora [Rocío Nahle]”, ha añadido el subsecretario.

La información recogida por el diario Reforma señala que los agentes de la Secretaría de Seguridad detuvieron el tráiler en Puente Nacional debido a un posible robo, un evento que derivó en la detención del conductor y el traslado del vehículo a un depósito de Xalapa. Fue en ese sitio donde los trabajadores del lugar comenzaron a escuchar golpes que venían del interior de la caja del tráiler. También fue el lugar en el que encontraron a las más de 200 personas encerradas. El periódico mencionado apunta que 24 de los 229 migrantes eran menores de edad (6 mujeres y 18 hombres); el resto, 205, eran adultos (41 mujeres y 164 hombres). Los migrantes venían de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El hallazgo ya ha movilizado a autoridades de diferentes dependencias, y los medios locales aseguran que los migrantes fueron trasladados al Cuartel de la Policía de San José, en la capital veracruzana, donde deben permanecer hasta cumplir el protocolo de repatriación.

La Secretaría de Gobernación mexicana recoge que, en 2025, México contó con 151.654 migrantes irregulares. El dato supone un gran descenso respecto a 2023, el último de los años con el mayor registro, cuando el número de migrantes irregulares en el país llegó a sumar 780.930. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a comienzos del año pasado dio lugar al inicio de un nuevo periodo en la política migratoria, que tuvo una fuerte repercusión también al sur de la frontera. México, un país que en las últimas décadas ha sido territorio de paso para los migrantes que querían llegar al territorio estadounidense, ha pasado a ser lugar de destino para muchos de ellos. La respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum a las redadas de Washington fue el inicio del programa México te abraza, que llevó a la habilitación de albergues temporales en las ciudades fronterizas. “El Gobierno mexicano y el sector privado han comenzado a prepararse para la llegada masiva de personas deportadas”, ha mantenido el Ejecutivo.