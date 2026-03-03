Cómo usar el simulador de la declaración anual de personas físicas del SAT

Oficinas del SAT en el centro histórico de la Ciudad de México.

La herramienta permite anticipar devoluciones o adeudos y ajustar discrepancias antes de presentar el trámite fiscal formal ante la autoridad hacendaria

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha activado el simulador para la declaración anual 2025 de personas físicas, una herramienta clave para preparar el trámite fiscal que inicia el próximo mes. Permite revisar y corregir datos precargados antes de la presentación oficial.

El simulador es un aplicativo web del SAT que precarga información fiscal del ejercicio 2025, como ingresos por CFDI, retenciones, deducciones y pagos provisionales. Su objetivo principal es facilitar la verificación anticipada de datos para evitar errores en la declaración formal, que debe presentarse entre el 1 y el 30 de abril de 2026 para personas físicas.

Entre las mejoras incorporadas en esta versión destacan el desglose detallado de ingresos exentos por nómina, la precarga de retenciones para regímenes como Resico o plataformas tecnológicas y campos específicos para intereses gravados y exentos de Sofipos. Además, incluye estímulos fiscales del Plan México para contribuyentes autorizados y alertas sobre modificaciones a datos precargados.

Requisitos para acceder y cómo usarlo

Para usar el simulador, se necesita un RFC activo, contraseña del SAT o e.firma vigente y un buzón tributario actualizado. Las declaraciones con saldo a favor igual o superior a 10.001 pesos requieren e.firma para su envío oficial. El SAT también ofrece herramientas complementarias como el visor de nómina, deducciones personales y retenciones, accesibles desde su portal.

Para usarlo, es necesario ingresar al portal del simulador de declaración anual del SAT (https://anualpf.clouda.sat.gob.mx) e iniciar sesión con RFC y contraseña o e.firma.

Seleccionar el menú de tres líneas en la esquina superior izquierda e ir a Trámites > Declaraciones > Declaraciones anuales para personas

Hacer clic en “Conoce el simulador de la Declaración Anual 2025” e ingresar las credenciales. Completar el captcha si aparece.

En el perfil del contribuyente, verificar régimen fiscal (sueldos y salarios, actividad empresarial, etc.) y aceptar la carga de datos precargados del ejercicio 2025

Revisar secciones clave: ingresos (palomea opciones aplicables), deducciones autorizadas y personales, retenciones y pagos provisionales. Cada apartado debe completarse antes de avanzar

En “Determinación”, revisar el resultado: saldo a favor, a pagar o en ceros. De haberlas, se deben corregir inconsistencias y guardar cambios

No enviar la declaración aún; esta fase es solo de preparación. El simulador no sustituye la presentación formal

Si se detectan errores en precargas, como deducciones no clasificadas, se pueden agregar manualmente con soporte documental

Esta versión incluye un visor de retenciones mejorado y mensajes informativos para guiar al usuario y hacer el proceso más ágil en comparación con ejercicios previos. Para personas con ingresos por plataformas digitales o arrendamiento, la precarga sugerida reduce tiempos. Ante posibles dudas, el SAT pone a disposición de los contribuyentes herramientas como OrientaSAT y MarcaSAT (55 627 22 728).

La declaración anual representa una obligación fiscal clave para millones de personas físicas en México: regulariza ingresos, deducciones y saldos a favor o a pagar del ejercicio fiscal pasado. Tan solo en 2025, el SAT reportó alrededor de 15.000 millones de pesos en saldos a favor para ese período específico.

