España extradita a México a un sacerdote acusado de abusos infantiles en Jalisco

España extraditó este jueves a México a un sacerdote español detenido en marzo de 2025 sobre el que recaen al menos tres denuncias por abuso sexual infantil en Jalisco, según ha informado este viernes la Fiscalía estatal en un comunicado. Ramón L. E., de 58 años, fue arrestado en la ciudad de Zaragoza, al noreste español, después de que la Interpol emitiera una ficha roja. Las autoridades extraditaron al religioso de Madrid a Ciudad de México y ya ha sido trasladado a Jalisco, donde fue puesto ante un juzgado para iniciar las investigaciones por delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

Las denuncias interpuestas contra el religioso, en 2022, apuntan a que aprovechó la cercanía con los menores que le otorgaba el cargo de sacerdote para cometer los abusos contra, al menos, cuatro niñas en el interior de un albergue en Jalisco. La Fiscalía estatal inició diferentes carpetas de investigación en las que señalaba al sacerdote como presunto causante de esos abusos y solicitó órdenes de captura. Pero Ramón L. E. ya había huido del país. “Tras una alerta migratoria, el presunto abusador fue capturado en España y se mantuvo a disposición de autoridades de aquel país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México”, expone el comunicado del Ministerio Público estatal.

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición del sacerdote a comienzos del pasado mes de diciembre, tras un auto dictado dos meses antes, en octubre. El sacerdote era misionero desde 2001, de acuerdo a las informaciones recogidas por El Confidencial y Efe, en las que exponían que Ramón L. E. realizaba tocamientos cuando acudía a confesar a las menores en un albergue cristiano en el que residían. Estas informaciones recogen que cometió los abusos contra tres niñas, de entre 10 y 13 años, aunque la Fiscalía estatal recoge un caso más.

La defensa de Ramón L. E. trató de evitar la extradición a México al alegar que el religioso se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, de acuerdo con la información recogida por Religión Digital. La Audiencia Nacional, indica la nota, apoyó la petición del Ministerio de Jalisco porque señaló que no podía entrar a valorar las pruebas o la veracidad de los cargos contra el cura. Ramón L. E. también fue misionero alrededor de 20 años en África y era asiduo a conceder entrevistas y relatar su experiencia pastoral en diferentes publicaciones religiosas.