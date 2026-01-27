México analiza la invitación de Trump para integrarse a la Junta de Paz sobre Gaza

México recibió una invitación formal de Estados Unidos para integrarse a la llamada Junta de Paz, un organismo creado por Donald Trump para la supervisión y reconstrucción de Gaza. Así lo ha confirmado esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que la respuesta de México “está siendo evaluada” por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum ha considerado “muy importante” que la Junta cuente con representación desde Gaza, dado que hasta ahora está conformada por 35 países —según Trump— sin un asiento para Palestina.

Sheinbaum parece seguir los pasos de su homólogo brasileño, Lula da Silva, quien pidió a Trump incluir a Palestina en la Junta. Sheinbaum ha recordado que México reconoce a Palestina como Estado y que cualquier decisión en política exterior debe apegarse a los principios constitucionales. “No es una decisión personal. En el marco de nuestra Constitución está la autodeterminación de los pueblos”, ha afirmado. La presidenta adelantó que la respuesta se dará a conocer en los próximos días, posiblemente esta misma semana.

La Junta de Paz fue presentada en Davos el pasado jueves por Trump, como un órgano destinado originalmente a supervisar la tregua entre Israel y Hamás y a participar en la reconstrucción de Gaza, aunque Washington ha señalado que su alcance podría ampliarse para atender otros conflictos internacionales. Según la Casa Blanca, al menos 60 países han recibido la invitación y unos 35 jefes de Estado y de Gobierno ya habrían aceptado, aunque no existe una lista oficial.

El organismo, avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene como objetivo “promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”. De acuerdo con el borrador de los estatutos, el presidente estadounidense presidirá la Junta de manera indefinida, incluso más allá del fin de su mandato como presidente en 2029 y solo una votación unánime podría removerlo. El órgano incluiría a figuras cercanas a Trump, como su yerno Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Países aliados de Estados Unidos ya han anunciado su anexión, entre ellos Israel, Argentina, Hungría, Marruecos y Egipto. El asiento permanente en la Junta tiene un costo fijado en 1.000 millones de dólares, que Estados Unidos asegura se destinarán a la reconstrucción de Gaza, sin planes concretos. Algunos países que ya aceptaron han advertido que no pagarán esa cantidad. Otros países europeos como Francia, Italia, Suecia y Noruega rechazaron sumarse, incluso gratuitamente. España también se negó al señalar que el republicano “no ha incluido a la Autoridad Palestina”. Por otro lado, Trump retiró la invitación a Canadá luego de que el primer ministro Mark Carney pronunciara en Davos un discurso muy crítico con la ruptura de Washington del orden internacional.

México, como Rusia, China y otros países, evalúan su respuesta sin que se conozca el alcance real del organismo, la forma en que supervisará la tregua entre Israel y Hamás y con la ausencia de representación palestina en una iniciativa que pretende definir el futuro de Gaza.