Videoanálisis | La oposición, alérgica al voto

Que Morena pretenda incluir a Sheinbaum nuevamente en la boleta no es un fraude, es una obviedad

Los partidos de oposición exigen sin pudor el financiamiento público que requieren para existir, pero tiemblan cuando llega el momento de hacer aquello para lo que nacieron: competir y pedir el voto.

El motivo del nuevo sobresalto opositor es claro: la posibilidad de que Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta de la elección intermedia de 2027, adelantando así el ejercicio de revocación de mandato estrenado el sexenio anterior. Es decir, que al tiempo en que vayamos a votar por diputados, gobernadores y presidentes municipales, también digamos si queremos -o no- que se vaya la Presidenta.

Para que eso ocurra, la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato tendrían que modificarse: adelantar el calendario de la revocación -prevista originalmente para inicios de 2028- y eliminar la prohibición de hacerla de manera simultánea a una elección ordinaria. Además, el ejercicio de revocación debería ser solicitado, al menos, por el 3% de la lista nominal en 17 Estados.

Ante aquella posibilidad, la oposición ha objetado. La presentan como una maniobra electoral desesperada de Morena por el desgaste reciente de su partido.