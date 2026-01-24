Salinas Pliego agota el plazo fijado por Hacienda para saldar su millonaria deuda

La cuenta atrás en la batalla que libraba Ricardo Salinas Pliego contra Hacienda ha llegado a cero. Este viernes concluía el plazo para que el empresario mexicano abonara voluntariamente su deuda con el SAT, que asciende a 51.000 millones de pesos por los recargos que se han ido acumulando debido al retraso en el pago, en algunos casos de 17 años. De haberlo hecho, el magnate se podría haber acogido a un reajuste del adeudo de hasta el 39%, lo que habría dejado la cantidad final algo por encima de los 30.000 millones, mucho más cerca de la cifra que dio pie a los sucesivos litigios: 36.000. El empresario ha decidido marcharse de la ciudad durante el fin de semana sin aclarar su decisión final, aunque su interacción en las redes da a entender que se mantiene firme en su negativa a claudicar. “Veremos si se animan… ¿usted qué apuesta?“, ha respondido a un comentario en el que le preguntaban por el posible embargo de sus bienes. Preguntado por este periódico, el Grupo Salinas tampoco ha aclarado la posición, y el Gobierno no se ha pronunciado sobre los siguientes movimientos.

El embargo es, en caso de que se confirme el impago, el siguiente paso al que deberá enfrentarse Salinas Pliego, que ha agotado todas las vías nacionales para eludir el millonario desembolso, a la espera de ver si se declara insolvente. Las deudas pendientes abarcan ejercicios fiscales que van del 2008 al 2013 y tienen que ver con un cálculo indebido en las pérdidas de su compañía Elektra. El empresario ha peleado desde entonces cada uno de esos créditos en los tribunales, que invariablemente han fallado a favor de Hacienda en todas las instancias. La estocada definitiva se la dio la Suprema Corte en noviembre, cuando decidió desechar los amparos del Grupo Salinas por considerar que no revestían asuntos de constitucionalidad o carecían de interés excepcional. Eso validó de facto la decisión de los tribunales colegiados, que ya le habían conminado a pagar.

El Legislativo había asestado su propio golpe un mes antes, al aprobar la modificación del recurso de amparo, una reforma que nació para cercar a los grandes deudores y que ahora dará sus primeros resultados con el evasor fiscal que mayor rechazo despierta en las filas del Gobierno. Claudia Sheinbaum ha asumido la batalla que comenzó su predecesor, el también morenista Andrés Manuel López Obrador, y está persiguiendo sin descanso el dinero que se escapa por los agujeros de las arcas públicas, una forma de aumentar los ingresos y sortear al mismo tiempo una reforma fiscal. Solo con esa estrategia logró el último año aumentar la recaudación un 4,8%, unos 500.000 millones de pesos. La reforma al amparo apuntaló la voluntad presidencial y cerró algunas puertas clave para que el empresario u otros deudores no pudieran seguir aplazando sus responsabilidades con el fisco.

El Congreso tumbó la posibilidad de litigar por la vía ordinaria los créditos fiscales firmes y abocó a los evasores a recurrir directamente a la vía extraordinaria, la del amparo. Esa es la única carta que le queda por jugar a Salinas Pliego, pero el tiempo vuelve a jugar en su contra. De acuerdo con la ley, y según explica la fiscalista de la UNAM Patria López, el impago de este viernes llevará a las autoridades a presentarse con un requerimiento de pago el mismo lunes en su domicilio fiscal. Si el empresario no cuenta con el comprobante, se activará el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el embargo de sus bienes muebles e inmuebles hasta cubrir, preliminarmente, la cantidad adeudada. Los peritos deberán establecer después el valor final de los bienes requisados, y solo cuando se haya publicado la convocatoria del remate y el empresario esté a punto de perder todo lo confiscado, podrá interponer el último amparo que le queda. Antes de fin de año, apuntan los expertos, el asunto debería haber quedado resuelto, al menos en el plano nacional.

El dueño de TV Azteca está dispuesto a escalar el conflicto al ámbito internacional y el 13 de enero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “persecución política”. Ese golpe de efecto, que mantiene vivo el pleito político con la presidenta de México, no tendrá sin embargo grandes consecuencias en el proceso que Salinas Pliego encara este año. Pueden pasar años hasta que la CIDH decida si traslada o no su caso a la Corte Interamericana. En caso favorable ―y solo ese ya es un escenario improbable―, la propia Corte podría tardar otros tantos años en fallar sobre la cuestión. Incluso si la sentencia también fuera favorable para el empresario, muy difícilmente podría revertir el desenlace del proceso, mucho más inminente.

El magnate, uno de los hombres más ricos del país, empuja para desplazar el frente judicial al político y mediático. Cada día polemiza con la mandataria, que a veces le responde desde sus conferencias matutinas y a veces no, y amaga de vez en cuando con dar el salto definitivo a la arena política. Este mismo viernes, una fecha determinante para el conglomerado empresarial, Salinas Pliego publicaba una foto suya con una gorra en la que se leen las siglas MACC, Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, la plataforma auspiciada por el empresario que pretende emular el MAGA de Trump: Make America Great Again (hagamos Estados Unidos grandioso de nuevo).

Su coqueteo con la política le ha llevado en las últimas semanas a realizar una gira por Estados Unidos para convencer fuera del valor de sus empresas, hoy en una situación extremadamente delicada. Ese mismo tonteo le llevó meses antes a visitar al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fuertemente criticado por los defensores de los derechos humanos y modelo de un potencial Gobierno de Salinas Pliego, según él mismo ha referido. Esos flirteos, junto con su propio poder mediático, le han colocado como la principal cabeza visible en el espectro opositor mexicano, que no logra sobreponerse a la apabullante mayoría morenista. Nada de eso, sin embargo, ha evitado las sucesivas derrotas judiciales. Los tres poderes se han volcado en desatascar el cobro de esas deudas y este lunes el Estado comenzará a recaudar su botín.