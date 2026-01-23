El norte de México se prepara para la gran tormenta invernal que azotará a Estados Unidos este fin de semana

La CFE toma medidas ante el evento climático que empieza este viernes y podría ocasionar interrupciones en la entrega de gas natural y alza en su precio en los Estados del norte

Con el recuerdo todavía latente de los estragos que ocasionó la tormenta invernal de principios de 2021, el Gobierno e instituciones energéticas se preparan para una nueva contingencia climática cinco años después. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido de que el evento climático “severo” Fern —que azotará a Estados Unidos y a varios Estados del norte de México, todavía sin especificar— podría ocasionar “interrupciones en las entregas de gas natural y una alta volatilidad de sus precios”. En consecuencia, se ha preparado un plan de contingencia con abastecimiento de energía y un equipo coordinador para poder restablecer el servicio en caso de falla.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado este viernes en rueda de prensa de que la CFE ha trabajado en un plan de contigencia desde que se anunció el frente invernal que impactará principalmente a dos terceras partes del territorio de Estados Unidos. “Al norte de México también va a afectar”, ha indicado la mandataria, y ha añadido que se comunicará a la población de las recomendaciones a seguir mientras dure la tormenta. El evento, que comienza este viernes y se prolongará todo el fin de semana, dejará acumulación de hielo, aguanieve o nieve en al menos 30 Estados en Estados Unidos. En Texas, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los pronósticos contemplan acumulaciones de hasta medio centímetro de hielo, suficiente para derribar árboles, colapsar líneas eléctricas y hacer intransitables carreteras y calles. En estas zonas, las autoridades temen apagones de larga duración y una respuesta limitada de los servicios de emergencia.

Personas abrigadas en Ciudad de México, el 13 de enero. Andrea Murcia Monsivais (Cuartoscuro)

La CFE ha asegurado que cuenta con suficientes reservas para mantener el suministro eléctrico en el país, que depende principalmente de las centrales generadoras en Texas. “Se precisa que CFE cuenta con poco más de 28.000 megavatios de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias”, han publicado en un comunicado. También han asegurado que se ha constituido un “grupo directivo de atención de emergencias” para vigilar el avance de la tormenta, evaluar su impacto y poder restablecer el servicio lo antes posible en caso de que haya algún corte.

Además, la CFE tiene un servicio de coberturas financieras ante la volatilidad del precio del gas natural a nivel internacional que puede dispararse ante un evento climático de esta envergadura. “Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional”, han indicado en el documento.