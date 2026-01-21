Mara Lezama: “El Caribe mexicano aún puede crecer, pero de forma sostenible, apegado al medioambiente”

La gobernadora de Quintana Roo, de visita en España para asistir a Fitur, defiende la necesidad de un turismo en el que las comunidades locales no sean meras “espectadoras del éxito”

México es uno de los países más visitados del mundo y esa realidad no se entendería sin una de sus joyas de la Corona: la Riviera Maya. En esta región del sureste del país se ubican algunas de las playas más codiciadas por los turistas: Cancún, Tulum, Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel. Más de 24,4 millones de pasajeros llegaron al aeropuerto de Cancún entre enero y octubre de 2025, solo por detrás del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Es una bendición y un desafío. La derrama económica que los visitantes dejan en el Caribe mexicano convive, en muchos de esos municipios, con tasas de pobreza alarmantes que, en los peores casos, alcanzan a más de la mitad de la población.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, el Estado que las cobija, visita Madrid esta semana para promocionar su entidad en Fitur, el mayor encuentro de la industria turística del mundo, que este año tiene a México como país invitado. No acude sola, la acompañan representantes y miembros de las comunidades locales que, durante muchos años, han sido meros “espectadores del éxito turístico”, en sus propias palabras. Lezama busca que se conviertan en “protagonistas” gracias al espacio que el foro les ofrece para vender directamente sus productos y “llevar la prosperidad a casa”, el principal reto para una región que continúa a la cabeza del turismo nacional.

La política defiende esa posición con orgullo: “Hablamos de cuatro aeropuertos internacionales y de 140.000 cuartos de hotel”. La ocupación hotelera en fin de año fue “altísima”, agrega, y entre 2023 y 2024 “la inversión española alcanzó los 2.000 millones de dólares”. De cara al Mundial, el reto es que el Caribe mexicano no sea solo la puerta de llegada y de salida, sino que juegue un papel protagonista también durante la convocatoria.

Pregunta. ¿Qué consideraría un éxito de Quintana Roo en la feria?

Respuesta. Un gran objetivo es la democratización del turismo, las reuniones con grandes turoperadores. Para lo que viene, creo que parte del gran éxito es lo que hicimos hoy, Ventana México, en donde nuestras artesanas son visibilizadas. No viene nada más el secretario de turismo o su servidora, sino que vienen artesanas a mostrar las bellezas que hacen en nuestro Estado, y venimos con las cooperativas. Parte de lo que será un parteaguas en Fitur es dar a conocer los otros porqués de ir a Quintana Roo.

P. La secretaria federal habla de conseguir tres millones de turistas más al año, ¿tiene algún objetivo en ese sentido?

R. Sí, siempre estamos trabajando en tener una mayor cantidad de turistas, pero también en qué turistas van a Quintana Roo, qué experiencia viven, la diversificación. Por ejemplo, en materia financiera, estamos creando un distrito financiero. Estamos muy enfocados también en el segmento wellness [bienestar], el segmento del lujo, que genere una mayor derrama en beneficio de la gente. El gran reto era cómo mejoramos la calidad de vida de los quintanarroenses o de [gente de] otros lugares que han llegado a vivir a Quintana Roo y atienden en el sector turístico. Por eso logramos este derecho que pagan los cruceristas en donde, por cada dólar que pagan ellos, pone un dólar el Estado, y está destinado en el bienestar de la gente: en seguridad, en sus calles, en sistemas de agua… Todo lo que tenga que ver con calidad de vida, porque no puede haber paraísos turísticos con infiernos de marginación.

P. ¿De qué forma revierte el turismo en la población local? En Tulum, el paraíso caribeño por excelencia, el 61% de los locales viven en la pobreza, según el último informe de la Secretaría de Bienestar.

R. Bueno, hemos revertido esos números que ahí están. Tenemos grandes indicadores en torno a cómo han salido personas de la pobreza en Quintana Roo, y tiene que ver con las políticas que hemos implementado. También hemos trabajado en la vivienda de la mano del Gobierno federal. Cerramos el año con más de 50.000 viviendas en construcción, hemos cerrado los contratos para personas que ganan dos salarios mínimos o menos. Muchos de ellos, que trabajan en la industria turística, viven de las propinas y jamás habían podido acceder a una vivienda, hoy pueden hacerlo. Y eso nos va a dar la oportunidad de que no exista esta rotación de personal, que tengan una certeza de que es su territorio, que se cree comunidad. Y hablando de Quintana Roo, específicamente, sobre el tema de pobreza, te digo con mucho gusto que bajó un 9,3%, es decir, 177.000 personas pudieron salir de esta condición. Es el nivel más bajo en los últimos años.

P. Pero en Tulum el nivel de pobreza es más del doble que en el Estado.

R. Por eso parte de la vivienda para el bienestar está justamente ahí. Allí tenemos mucha población flotante, gente que llega y se va, y justamente en esas zonas, a veces irregulares, es donde estamos trabajando con ellos para que puedan tener certeza jurídica. Son destinos que crecieron en muy poco tiempo. Quintana Roo tiene 51 años, es un Estado sumamente joven con un éxito turístico impresionante. Entonces mucha gente dijo: “Voy a trabajar ahí y no me importa si tengo casa o no, hay trabajo, me quiero quedar. Es un paraíso.” Y por eso estamos trabajando todos los días en esta regularización de la tierra, en más escuelas, en programas como Mujer es poder, en abatir el rezago alimentario. No podemos hablar de éxito turístico si una persona va a la cama sin comer. Claro que tenemos metas en materia de números y pasajeros, pero es fundamental la prosperidad compartida.

P. Medioambientalmente, ¿es sostenible un nivel de turismo tan alto? ¿Puede seguir creciendo el Caribe mexicano?

R. Puede crecer, pero debe ser un crecimiento sostenible, apegados a la norma, cuidando el medioambiente. Durante mucho tiempo se creció sin reglamentación. Hoy las cosas son diferentes. Siempre sí le diremos a la inversión, pero si el desarrollo está pegado al cuidado del medioambiente. ¿Qué va a buscar una persona en Quintana Roo? Naturaleza. No podemos terminar con ello. Sin duda alguna, cualquier proyecto que pudiera afectar al medio ambiente no se puede permitir en nuestro Estado.

P. Una de las cosas que levantó más críticas en otoño fue la privatización de la costa. ¿Se garantiza hoy el acceso gratuito a las playas?

R. De manera personal atendí este tema y te puedo decir que el acceso a las playas públicas está garantizado. Y no solo eso, a través del parque El Jaguar pueden caminar, pueden disfrutar de las playas con baños, con acceso, y otras playas públicas en las que se ha logrado un ingreso en donde, de verdad, literal caminas unos pasos y es el paraíso.

P. El Gobierno federal anunció en noviembre una estrategia con el Estado bajo el lema Tulum renace. ¿Ha habido algún avance?

R. Sí, hemos trabajado mucho, primero en el ingreso a las playas públicas, [y después] en el orden, que es fundamental: en la señalética horizontal y vertical, para que sepas hacia dónde vas a la zona arqueológica, hacia dónde a las playas, en caminos limpios, en vigilancia, estos dos nuevos accesos por los que ingresas a todas las playas públicas, que está espectacular. Además de todo lo que estamos haciendo, tenemos un proyecto muy importante del libramiento Tulum para no pasar por el centro de la ciudad. Estamos trabajando en hacer peatonal otra de las avenidas, y en poner orden.

P. El Tren Maya está transportando a menos gente de la que se había proyectado. ¿Hay algún plan para impulsarlo de cara al Mundial?

R. El Tren Maya es un gran proyecto, solo en Quintana Roo tiene 12 estaciones, y las sinergias con los turoperadores van a ser fundamentales. Nosotros ya estamos vendiendo los paquetes que incluyen boletos de avión, hospedaje, boletos del Mundial. Mañana, que tendremos la reunión con el Tren Maya, podremos lograr también grandes sinergias, y eso da la oportunidad de vender estos paquetes completos. El Mundial es un ancla maravillosa: se trata de que lleguen como puerta de entrada a Cancún y que, mientras llega el siguiente partido para el que tienen boleto ―que difícilmente alguien tiene para todos―, puedan ir a Playa del Carmen o a Puerto Morelos o a Bacalar, y puedan moverse a través del tren. Creo que en esta feria va a haber grandes avances en este sentido.

P. ¿Le preocupa la percepción de inseguridad que puedan tener los turistas?

R. Trabajamos mucho en ello y lo quiero dejar muy claro: el porcentaje que a veces se habla en tema de seguridad, que viene mucho en información local.... De verdad, todos los turistas que llegan ―estamos hablando de 30 y tantos millones de pasajeros y pasajeras―, regresan bien a casa. Todos. Entonces, esta percepción a veces de zonas alejadas, o una persona que se dedica a la delincuencia... no tiene que ver con el turismo. Los turistas van, disfrutan, están en las áreas turísticas, todo está perfectamente cuidado y lo estamos reforzando. Estamos trabajando en el Plan Kukulkán donde están las sedes mundialistas. Son ciudades seguras.

P. Su secretario de Turismo preside Asetur en el periodo 2025-2026. ¿Qué le gustaría lograr en el año que queda?

R. Seguir trabajando de la mano con las y los secretarios. El primer evento que tuvimos aquí en Madrid fue justamente una reunión con ellos, pero también con la industria privada. En el tema turístico hay que trabajar todos de la mano. Hay que ser un Gobierno que tiene reglamentación, pero que es facilitador, y trabajar con todos los Estados. Bernardo Gutiérrez está haciendo un gran papel de unidad, de promoción, de dar a conocer cada uno de nuestros destinos como un lugar colmado de bellezas, de cultura, de tradiciones. Me parece que por primera vez en la historia van a estar representados los 32 Estados de la República en Fitur.

P. ¿Avanzarán en la regulación de las plataformas digitales como Airbnb?

R. Eso es fundamental. En Quintana Roo hemos avanzado mucho. Cobramos el impuesto al hospedaje de manera diferenciada: las plataformas pagan un 6% y los hoteles, un 5%. Para tener un [alojamiento] en tu plataforma, necesitas licencia de funcionamiento estatal, licencia de funcionamiento municipal, estar obligados al registro estatal de turismo y, a partir del 1 de enero de este año, todas las plataformas deben tener o configurar su sistema para el cumplimiento de la normatividad vigente. Por ejemplo, no pueden subir una oferta a ninguna plataforma si el alojamiento no está en el registro estatal de turismo, que es el RETUR-Q, y no se libera ningún registro estatal si no cuentan con todas las medidas básicas de protección civil, de seguridad... Estamos trabajando muchísimo en la regulación y creo que somos de los Estados más avanzados, y este 2026 todavía más.