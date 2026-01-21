La Fiscalía detiene a siete policías investigados por el asesinato de un niño de 10 años en Oaxaca

El cuerpo del menor fue hallado a orillas de un río un día después de que unos agentes aparecieran en una cancha de fútbol, persiguieran a quienes estaban jugando y, en la huida, se oyeran disparos

Un incidente entre un grupo de policías y unos niños que jugaban a fútbol en una cancha del municipio de San Miguel Panixtlahuaca, en Oaxaca, ha acabado en tragedia. Un niño de 10 años de edad ha aparecido muerto este lunes con heridas de bala en el cuerpo, un día después de que unos policías llegaran al lugar donde jugaba al balón con más personas y testigos reportaran disparos. La Fiscalía de Oaxaca ha informado en un comunicado este miércoles que hay siete agentes municipales detenidos a los que se investiga por el crimen.

La carpeta de investigación del caso indica que el menor estaba en compañía de un grupo el domingo pasado en una cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, un pueblo que no llega a los 6.000 habitantes. A ese lugar llegó un grupo de policías municipales. El grupo que jugaba con el balón echó a correr y los policías los persiguieron. Los testigos a los que han entrevistado los investigadores han relatado que en la huida se oyeron disparos.

El cuerpo del menor apareció al día siguiente a orillas de un río del pueblo San Miguel Panixtlahuaca, a la altura de la colonia Cristo Rey. Tenía impactos de bala. La Fiscalía estatal y la policía de investigación comenzó las indagaciones y buscó a los elementos de la policía municipal. Medios locales han reportado que estos se enfrentaron a las autoridades estatales y tuvieron un choque. Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca detuvo a un grupo de siete agentes, incluido su comandante, mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo sucedido en la cancha de fútbol el domingo pasado.

La publicación del comunicado coincide con la jornada de celebración del Día de la Policía en el Estado, en el que el gobernador Salomón Jara ha presidido una ceremonia para conmemorar a los agentes de Oaxaca. “Un acto para reconocer a las mujeres y a los hombres que todos los días cuidan la tranquilidad de nuestro pueblo y son un pilar fundamental de la paz, la justicia y la seguridad”, ha escrito en sus redes sociales. El caso del niño asesinado ha encendido el debate sobre el gatillo fácil y la escasa preparación de los cuerpos de seguridad municipales en México después de varios incidentes donde los agentes terminan detenidos y con investigaciones abiertas por abuso de autoridad o colusión con el crimen organizado.