“Al final vamos a ganar”: los migrantes ante el primer año del mandato de Donald Trump

En este capítulo de Al habla... el activista José Artemio Arreola relata los cambios que han vivido las comunidades latinas en Chicago y en el resto de Estados Unidos

José Artemio Arreola, un migrante mexicano y activista en Estados Unidos por los derechos de su comunidad, habla con Gabriela Warkentin del miedo y el dolor que viven las personas que ahora ven su futuro amenazado. Este 20 de enero se cumple un año del inicio de mandato de Donald Trump y con su Administración han incrementado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se han eliminado leyes que los protegían.

El director de enlace de la Coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados aborda en Al Habla… la historia reciente de las leyes migratorias que se han aprobado en Estados Unidos y denuncia su preocupación por el avance de los ataques contra la comunidad, un periodo que denomina como “lo peor de lo peor”.

En este episodio, Arreola también narra la estrategia de los agentes migratorios en las redadas que han ocurrido en Chicago para incrementar las detenciones y la reducción de los programas de protección a migrantes, que convertían al Estado en un santuario para que pudieran desarrollar sus actividades cotidianas sin temor a ser detenidos y deportados.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, han sido expulsados más de 600.000 migrantes, de acuerdo con los datos de la Administración, y los flujos fronterizos se colocan en mínimos. Incluso el paso de migrantes por México se ha reducido.