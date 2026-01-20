Ir al contenido
_
_
_
_
México
Donald Trump

“Al final vamos a ganar”: los migrantes ante el primer año del mandato de Donald Trump

En este capítulo de Al habla... el activista José Artemio Arreola relata los cambios que han vivido las comunidades latinas en Chicago y en el resto de Estados Unidos

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

José Artemio Arreola, un migrante mexicano y activista en Estados Unidos por los derechos de su comunidad, habla con Gabriela Warkentin del miedo y el dolor que viven las personas que ahora ven su futuro amenazado. Este 20 de enero se cumple un año del inicio de mandato de Donald Trump y con su Administración han incrementado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se han eliminado leyes que los protegían.

El director de enlace de la Coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados aborda en Al Habla… la historia reciente de las leyes migratorias que se han aprobado en Estados Unidos y denuncia su preocupación por el avance de los ataques contra la comunidad, un periodo que denomina como “lo peor de lo peor”.

En este episodio, Arreola también narra la estrategia de los agentes migratorios en las redadas que han ocurrido en Chicago para incrementar las detenciones y la reducción de los programas de protección a migrantes, que convertían al Estado en un santuario para que pudieran desarrollar sus actividades cotidianas sin temor a ser detenidos y deportados.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, han sido expulsados más de 600.000 migrantes, de acuerdo con los datos de la Administración, y los flujos fronterizos se colocan en mínimos. Incluso el paso de migrantes por México se ha reducido.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El hijo de El Santo: “Mucha gente de clase alta no acepta que le gusta la lucha libre”

El País | México
Leila Guerriero

Leila Guerriero: “La escritura ayuda a que en el futuro no se repita lo que está pasando ahora”

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_