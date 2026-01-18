Sheinbaum busca alternativas para superar el estancamiento de la economía

El reflotamiento de la economía mexicana es una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque del 2026. La mandataria conversó este sábado por más de dos horas con algunos de los economistas más renombrados del país sobre por qué la economía no despega. A punto de cumplirse un año de la implementación del Plan México, la mandataria citó a los expertos en Palacio Nacional para conocer, uno a uno, su diagnóstico. La falta de inversión pública y privada, el déficit fiscal del país, la política arancelaria de EE UU y la próxima revisión del TMEC, fueron algunos de los asuntos abordados.

“Nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, indicó Sheinbaum escuetamente en sus redes sociales. Por parte del gabinete estuvieron presentes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaría de Energía, Luz Elena González, entre otros.

¿Por qué no crece la economía? Esa fue la pregunta a la que cada uno de los ocho integrantes de la academia convocados por Sheinbaum intentó dar respuesta en Palacio Nacional. Los especialistas invitados fueron Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez, Mariana Rangel, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal, Fausto Hernández Trillo y Ana María Aguilar Argáez. Los expertos coincidieron en que los bajos niveles de la inversión pública y privada, la falta de acceso al financiamiento y de una política industrial robusta, así como la incertidumbre externa frente a la política arancelaria de Donald Trump y la incertidumbre por el futuro del TMEC han lastrado a la economía mexicana.

Juan Carlos Moreno Brid, economista de la UNAM y exdirector adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hizo hincapié en que el crecimiento económico del país es necesario para apuntalar los ingresos y el empleo y este no puede lograrse con base solo en el consumo y las exportaciones, se requiere de inversión. “No basta con detonar el crecimiento económico, sino lograr un crecimiento sostenido. El motor del crecimiento es la inversión, la inversión lo que hace es crear oferta en bienes de capital”, comenta.

Gabriela Dutrénit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), abunda en que se tocó el tema del clima de negocios y en cómo incentivar la inversión pública y privada en todos los sectores, incluidos en ciencia y tecnología. “Es bien positivo esto, que haya una apertura así que estén llamando expertos para hablar. No quiere decir que vayan a hacer lo que nosotros dijimos, pero por algo nos están llamando. Yo creo que es una posición de apertura muy importante”, indica.

Sheinbaum afinará, con ayuda de los expertos, su estrategia para fortalecer el Plan México y hacer crecer la economía en un año colmado de desafíos. En el exterior, los aranceles sectoriales de EE UU y el amago de Trump de romper el TMEC siguen en el tablero. En el interior, el Gobierno está en un proceso de consolidación fiscal que reduce su margen de maniobra para abrir la llave del gasto público, mientras debe hacer frente a los programas sociales, los planes de inversión y los próximos vencimientos financieros de Pemex, entre otros. Aunque Sheinbaum expresó a los expertos su intención de volverse a reunir con ellos, no acordaron alguna fecha en específico.

A pesar de la resiliencia de las exportaciones mexicanas y de la puesta en marcha del Plan México, el desempeño de la economía mexicana para 2026 tiene un pronóstico reservado. Si bien la inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2025 alcanzó un máximo de casi 41.000 millones de dólares, las compañías locales y el sector público cerraron su cartera el año pasado. Aunque las previsiones económicas para 2026 son levemente mejores a las del año previo, el consenso del mercado apunta a un alza del PIB de menos de 1,8%.