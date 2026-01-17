Detenido en México uno de los fugitivos más buscados por el FBI

El embajador de Estados Unidos en México destaca la detención de Alejandro Rosales Castillo como un ejemplo de cooperación y colaboración entre los dos países

Las autoridades mexicanas han detenido en el Estado de Hidalgo a uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Identificado como Alejandro Rosales Castillo, el detenido contaba con ficha de búsqueda y orden de arresto con fines de extradición, por el homicidio de una mujer en 2016, en Carolina del Norte.

Acusado de los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, el detenido fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI desde 2017 y, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobierno norteamericano ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura.

En su comunicado, el gabinete de seguridad ha destacado que esta detención es parte de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos y de la coordinación entre las áreas de seguridad del gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, el Ejército y el gobierno estatal de Hidalgo. “Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la cooperación con autoridades internacionales para la detención de personas generadoras de violencia que son requeridas por la ley en otros países”.

Ficha de búsqueda de Alejandro “N”. FBI

Para la detención de Alejandro “N”, se implementaron acciones de vigilancia en distintas zonas de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, hasta que los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características del fugitivo y procedieron a su detención. “Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, agrega la SSPC en su comunicado.

En las últimas semanas, y ante nuevas presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las detenciones y decomisos, y ha asegurado que México sigue haciendo lo que le corresponde en el combate al crimen organizado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha destacado la detención como ejemplo de cooperación, colaboración y coordinación entre ambos países. “Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”, ha dicho el embajador en sus redes sociales.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha emitido un comunicado anunciando la captura con más detalles sobre el caso. Alejandro Rosales Castillo es acusado del asesinato de una compañera de trabajo, una mujer de 23 años llamada Sandy, ocurrido en 2016 en Charlotte, Carolina del Norte, y desde 2017 aparecía en la lista de los 10 objetivos más buscados. “Increíble trabajo, FBI de Charlotte, y gracias a tantos socios que cumplieron: el gobierno de México, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto... Este es el quinto fugitivo, de los diez más buscados, capturado por este FBI en un año, desde principios de 2025”, ha escrito en sus redes sociales.