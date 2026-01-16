Lo que hay que saber del registro de líneas celulares

Ante la controversial medida, las autoridades han explicado cuáles son los lineamientos para el uso de los datos personales requeridos

La implementación del registro obligatorio de líneas celulares en México ha generado dudas y controversia entre usuarios, especialmente por el manejo de los datos personales que la nueva regulación implica. Ante ello, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a detallar los alcances de la medida, presentada como un eje central en su estrategia contra la extorsión y el fraude telefónico, delitos que se han apoyado durante años en la facilidad para activar números sin identificación.

En la conferencia matutina del viernes, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que hasta ahora se han registrado un total de 2.151.802 líneas telefónicas. El funcionario también subrayó que el proceso de registro estará a cargo de las compañías de telecomunicaciones y que las autoridades no tendrán acceso a esta información, salvo en casos en los que deban ser solicitados para la investigación de un delito.

¿En qué consiste la nueva medida?

Los chips comprados antes del 9 de enero de 2026 deberán ser asociados a un titular de línea, en tanto, aquellos que sean adquiridos posterior a esta fecha no tendrán servicio activo, únicamente para llamadas de emergencia, hasta que se haga el registro. El plazo para realizar el trámite es el 30 de junio de 2026, de lo contrario, la línea será suspendida.

El Gobierno ha explicado que el proceso de registro será responsabilidad de las compañías telefónicas y los datos no quedarán bajo resguardo de ninguna autoridad a menos que tengan que solicitarlos para la investigación de un delito relacionado con un número telefónico, bajo los términos del código penal. Merino también ha desmentido que las empresas de telecomunicaciones vayan a recabar datos biométricos o identificaciones oficiales como parte del proceso, solamente el nombre, CURP y número telefónico.

¿Cómo es el proceso de registro?

El registro se puede realizar de forma presencial y virtual. Para hacerlo directamente en una sucursal de la compañía telefónica se deberá presentar una identificación válida, ya sea INE, pasaporte o CURP.

El proceso de manera remota se hace desde una liga que se encuentra en las páginas web de las compañías telefónicas, en donde se pedirá tomar una fotografía a una identificación. A continuación se solicitará activar la cámara del teléfono para que el sistema compare el rostro de la persona con el de la identificación proporcionada. Conocida como prueba de vida, se dará instrucciones para que la persona se acomode en distintos ángulos para detectar coincidencias. En este caso, el Gobierno ha asegurado que no guardará la foto, sino que solo se usa en el momento para verificar su identidad.

Las compañías también habilitarán una plataforma de consulta en la que los usuarios pueden confirmar qué líneas están registradas a su nombre, para aclarar cualquier irregularidad. El plazo que ha dado el Gobierno para que sean funcionales es de dos semanas a partir de este viernes.

También se ha aclarado que los menores de edad no podrán realizar este registro personalmente, sino que la línea quedará registrada a nombre de su padre o tutor. Las personas con línea pospago, es decir, con plan, deberán consultar con su empresa si es necesario hacer algún trámite adicional al que ya realizaron como parte de su contrato.

¿Qué hacer en caso de robo o extravío?

Para evitar mal uso de la línea telefónica, el Gobierno recomienda a las personas comunicarse directamente con su compañía telefónica lo antes posible para reportar el incidente.