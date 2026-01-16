El frente frío 29 provocará vientos, lluvias y temperaturas gélidas el fin de semana en diversos Estados del país

Un nuevo frente frío se combinará con el sistema que ya se encuentra sobre el territorio mexicano, prolongando las condiciones adversas en el norte y el centro del país durante los próximos días, según el pronóstico más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tras el frente frío número 28 y su masa de aire polar, la tarde del viernes se prevé el ingreso del frente frío número 29 por el norte y noreste del país, que en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical generará nuevamente viento del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Ese día se esperan lluvias fuertes en el occidente y centro del país, chubascos en el Bajío y el Valle de México, y precipitaciones aisladas en el norte y sur.

Durante el fin de semana, el frente frío número 29 mantendrá un ambiente de frío a gélido, con lluvias, posible caída de nieve o aguanieve, y un nuevo evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, que se extenderá al istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevén heladas severas en Estados como Chihuahua, Coahuila y Durango, así como temperaturas bajo cero en zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. También se espera nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, condiciones que se mantendrán hasta el domingo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha hecho un llamado a la ciudadanía para abrigarse con diversas capas de ropa y cubrir la nariz y la boca antes de salir a espacios abiertos para evitar enfermedades respiratorias. También se recomienda monitorear de cerca la salud de niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Ante la presencia de lluvias, vientos fuertes y bancos de niebla, se exhorta a manejar con precaución, mantener distancia prudente y encender las luces. También se aconseja alejarse de zonas costeras y estructuras vulnerables, además de asegurar objetos que puedan desprenderse.

