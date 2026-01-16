El frente frío 29 provocará vientos, lluvias y temperaturas gélidas el fin de semana en diversos Estados del país
Las autoridades mexicanas han alertado sobre la llegada de un nuevo evento de Norte y recomiendan extremar precauciones
Un nuevo frente frío se combinará con el sistema que ya se encuentra sobre el territorio mexicano, prolongando las condiciones adversas en el norte y el centro del país durante los próximos días, según el pronóstico más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tras el frente frío número 28 y su masa de aire polar, la tarde del viernes se prevé el ingreso del frente frío número 29 por el norte y noreste del país, que en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical generará nuevamente viento del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Ese día se esperan lluvias fuertes en el occidente y centro del país, chubascos en el Bajío y el Valle de México, y precipitaciones aisladas en el norte y sur.
Durante el fin de semana, el frente frío número 29 mantendrá un ambiente de frío a gélido, con lluvias, posible caída de nieve o aguanieve, y un nuevo evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, que se extenderá al istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevén heladas severas en Estados como Chihuahua, Coahuila y Durango, así como temperaturas bajo cero en zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. También se espera nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, condiciones que se mantendrán hasta el domingo.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha hecho un llamado a la ciudadanía para abrigarse con diversas capas de ropa y cubrir la nariz y la boca antes de salir a espacios abiertos para evitar enfermedades respiratorias. También se recomienda monitorear de cerca la salud de niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.
Ante la presencia de lluvias, vientos fuertes y bancos de niebla, se exhorta a manejar con precaución, mantener distancia prudente y encender las luces. También se aconseja alejarse de zonas costeras y estructuras vulnerables, además de asegurar objetos que puedan desprenderse.
