Probabilidad de nieve, lluvias torrenciales y 5 grados bajo cero: el frente frío 27 prevalece en México hasta el miércoles

Las temperaturas gélidas llegaron para quedarse, al menos hasta la mitad de la semana. El frente frío 27, que en la mañana de este lunes provocó un banco de niebla en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) que lo llevó a suspender actividades, se extenderá como estacionario en algunas partes del país. De acuerdo con un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias intensas a puntuales en el istmo de Tehuantepec, evento de norte (un evento de tiempo extremo que ocurre cuando el viento alcanza velocidades de 35 a 100 kilómetros por hora sobre la superficie) fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec y península de Yucatán; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora (sur), Sinaloa (sierra), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Para este martes 13, se pronostica que el frente frío interaccione con un canal de baja presión (zona alargada de aire con menor presión atmosférica que favorece la nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas) sobre el sureste mexicano, lo que traerá chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz. La masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas.

Sin embargo, el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte (que abarca las latitudes de Aguascalientes a San Luis Potosí) y la Mesa Central (Guanajuato, Jalisco, Durango, Zacatecas y Querétaro). En el istmo y golfo de Tehuantepec, el viento tendrá ráfagas de 60 a 80 kilómetros por hora, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz, que irán disminuyendo por la tarde.

El SMN advierte que para este martes 13 habrá bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutierrez, Durango y Monterrey. Así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El reporte añade que se prevé que el frente se disipe en el oriente del Golfo de México durante la madrugada del miércoles. A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará paulatinamente hacia el sur de Estados Unidos, aunque mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia gélida en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Al final del día, este sistema dejará de afectar al país.

Para las próximas 72 horas se prevén temperaturas de -10 grados en las sierras de Durango, con heladas; de -5 grados, en zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas, con heladas; de -5 a 0 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con heladas; de 0 a 5 grados centígrados en zonas altas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, con posibles heladas.

