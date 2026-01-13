Eduardo Verástegui denuncia censura en la televisión pública mexicana al no difundir la entrevista que le hizo Sabina Berman

La Defensoría de las Audiencias ha justificado que no transmitió el programa, en el que habló del aborto y la familia, dado que el activista de ultraderecha y exaspirante presidencial promueve “una noción política contraria a los derechos de las mujeres”

El pasado 6 de enero, la escritora y periodista mexicana Sabina Berman publicó en su cuenta de X parte de la entrevista que realizó al activista de ultraderecha, productor y exactor Eduardo Verástegui, para su programa en la televisión pública —en Canal Once y Canal 14— Largo aliento. Berman, públicamente afín a los gobiernos de la Cuarta Transformación, replicó en un par de mensajes parte de la conversación con Verástegui, en los que hablaban sobre el aborto y la familia. Pero la entrevista, que se transmitiría a través de ambos canales, pertenecientes al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), finalmente no fue difundida. Verástegui ha denunciado ser víctima de censura por parte del Gobierno mexicano. “Quienes actúan con prácticas fascistas son los que encabezan este régimen de cuarta. Los fascistas son los que me censuraron”, escribió.

En un largo hilo de publicaciones en su cuenta, que comenzaron en la noche del pasado jueves 8 de enero —fecha en la que se prometía la primera transmisión de la charla—, Verástegui cuestionó directamente a Berman, escribió varias veces que estaba siendo víctima de censura y hasta respondió al sermón del fin de semana del Papa León XIV, denunciando su situación. A uno de esos mensajes, escritos en inglés y español, respondió Elon Musk con un “Sounds bad [Suena mal]”.

Al día siguiente, el viernes 9 de enero, la Defensoría de la Audiencia de ambos canales indicó en un comunicado que la decisión de no transmitir la entrevista respondía a un análisis del contenido de la charla, tras el que ambos canales determinaron que “dicha entrevista no se ajustaba a los principios rectores, objetivos y mandatos que constitucional y legalmente rigen su actuación”. Además de que consideraron que existían violaciones a los derechos humanos “al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”.

El mismo 9 de enero, ante la petición de explicaciones de Verástegui y de sus colaboradores y seguidores, Berman respondió: “No sé por qué no se transmitió la entrevista y que resultó en un debate de valor público. Espero igual que sí se transmita”. Dos días después, el sábado 10 de enero, fecha de la segunda transmisión, Berman zanjó: “Los canales 14 y 11 tomaron la decisión, no yo”.

La situación ha encendido un debate en el que la libertad de expresión y la manera en la que los medios de comunicación proyectan a figuras ultraconservadoras, que promueven información falsa y antiderechos, como Verástegui, se ha cuestionado públicamente en un tenso debate que ha confrontado opiniones. El pódcaster y presentador del medio SPD Noticias —afín a la Cuarta Transformación—, Poncho Gutiérrez, que entrevistó en su programa al productor, dijo en noviembre: “Cuando entrevisté a Eduardo Verástegui dijo mil barbaridades y tarugadas, pero publiqué la entrevista completa para que se exhibiera. No se comporten como Grupo Salinas”, escribió, en alusión a la línea editorial de la televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, férreo opositor al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ninguna explicación fue suficiente para que los ánimos de Verástegui y de sus colaboradores y seguidores se atenuaran: “Que ningún zurdo afín al régimen les vuelva a decir que en México no hay censura. Estoy seguro de que no soy el primero y no seré el último, escribió el productor. “Es peor de lo que parece. El Estado mexicano no podrá volver a decir que la llamada transformación de cuarta no censura el pensamiento disidente. Los zurdos en el poder la van a pagar”, añadió en su respuesta a Musk, Jean Carlo Portillo, cercano colaborador de Verástegui.

Al tiempo que una oleada de acusaciones cuestionaban al Gobierno y a los responsables del servicio de televisión pública, el productor mexicano, presidente de la fundación conservadora Viva México, también se dio tiempo para publicar algunas de sus ideas más representativas: “El lugar más inseguro de México es el vientre de las madres mexicanas. Y eso es una tragedia nacional. Tenemos que acabar con el crimen del aborto de una vez y por todas”, publicó el 9 de enero.

“La principal causa de muerte en México es el aborto. El crimen del aborto mata más seres humanos al año que cualquier otra causa: más que los infartos, más que la diabetes, más que el cáncer, más que los accidentes y más que la delincuencia organizada. Es una tragedia silenciosa, legalizada y normalizada. ¿Y quién es responsable de esta cultura de muerte? Morena”, siguió en su cuenta de X, unos minutos después.

Además del comunicado publicado por la Defensoría de Audiencias el pasado jueves y de lo comentado por Berman en su cuenta de X, no hay más posicionamientos sobre la cancelación de la transmisión de la entrevista, que tras la polémica ha aumentado la curiosidad de la opinión pública en el país. “Es inaceptable que se escuden detrás de los ‘derechos’ y de las ‘minorías’. Todo México debería saber que vivimos gobernados por un narcorégimen que no quiere ser expuesto y al que le duele que personas como yo salgamos a exhibirlo. Esta orden vino de arriba, lo sabemos. Lo advertimos. Mi equipo y yo vamos a difundir la entrevista por todos los medios posibles. Sabíamos que esto podía pasar. Se toparon con pared. Este mexicano no les tiene miedo. Criminales”, advirtió Verástegui.