“Hay que estar atentos siempre”: Sheinbaum gira instrucciones al cuerpo diplomático en medio de la crisis por Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido este miércoles con más de 130 embajadores y cónsules mexicanos en medio de la crisis por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y les ha pedido desplegar una diplomacia firme en la defensa de los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.

Los diplomáticos han acudido a Palacio Nacional como parte de la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules, la cita anual convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para alinear la estrategia de las representaciones mexicanas en el extranjero. “Hay que estar atentos siempre”, ha dicho Sheinbaum en la conferencia matutina de este miércoles, horas antes de la reunión, al cuestionarle si instruiría medidas especiales ante las nuevas condiciones geopolíticas marcadas por la intervención estadounidense.

El tema de Venezuela ha marcado los tres días de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), inaugurada el lunes por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien regresó luego de una convalecencia médica de mes y medio para encabezar los trabajos del cuerpo diplomático. El canciller ha acompañado a la presidenta Sheinbaum en su reunión de hoy, celebrada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde se confirmó la postura oficial que ha mantenido México en medio de la crisis: condena al intervencionismo y un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para actuar con mayor determinación.

Sheinbaum ha hecho una larga exposición sobre las políticas públicas desplegadas en 2025 y ha pedido a embajadores y cónsules ser portavoces de los logros de la Cuarta Transformación, como la reducción de la pobreza, la estabilidad económica y la democracia. La Cancillería informó que en la reunión se fijaron como prioridades de 2026 “continuar fortaleciendo la protección y asistencia consular, proyectar en el exterior los logros de la transformación de la vida pública nacional y refrendar nuestra postura ante el mundo, como un país que se guía por sus principios constitucionales”.

Durante los tres días de trabajos de la REC, el personal diplomático se reunió con los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Economía, Hacienda, Gobernación, Medio Ambiente y Cultura; con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y otros funcionarios como el director de la Agencia Digital del gobierno federal, José Peña Merino.

En las 27 sesiones de trabajo se analizaron temas que se consideran “clave” para la diplomacia mexicana, como las reformas a instituciones multilaterales, la promoción económica y de inversiones, la atención a las comunidades mexicanas en el exterior y las estrategias de acercamiento y profundización con las distintas regiones del mundo.