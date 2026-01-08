Café Tacvba pide que se retire su música de Spotify: “No queremos que nuestras regalías sean utilizadas para patrocinar guerras”

Café Tacvba ha hecho una petición a sus disqueras, Universal Music México y Warner Music México, para que retiren su catálogo musical de Spotify. El vocalista de la agrupación, Rubén Albarrán, publicó un video en redes sociales en el que explica que los motivos para tomar esta decisión son las inversiones en armamento del fundador de la plataforma, la inclusión de publicidad de ICE, las regalías y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos.

El cantante también hizo un llamado al boicot de Spotify. “Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría y esperanza”, señaló Albarrán en su mensaje. Hasta la publicación de este artículo, el perfil de Café Tacvba —que cuenta con 7,3 millones de oyentes mensuales— sigue disponible en Spotify.

Por su parte, la plataforma desmintió las declaraciones del intérprete y negó que Spotify financie acciones bélicas. “Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta.”, se explicó en un comunicado. Además, se rechazó que actualmente haya anuncios de ICE en Spotify, sino que se trató de una campaña de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos que se difundió en diversas plataformas.

La agrupación mexicana se suma a la lista de músicos que han optado por retirarse definitivamente de la plataforma, entre ellos King Gizzard and the Wizard Lizard, Massive Attack, Xiu Xiu y otras bandas independientes. Esto, luego de que se diera a conocer que su CEO, Daniel Ek, invirtió 700 millones de dólares en la empresa de defensa Helsing, especializada en la producción de drones de combate. Spotify precisó que este financiamiento proviene de Prima Materia, una compañía de Ek completamente independiente, y que la startup no estaba involucrada en la ofensiva israelí en Gaza. Sin embargo, parte del sector artístico cuestionó que sus esfuerzos creativos se utilicen para financiar tecnologías letales, ya que el ingreso más significativo del fundador actualmente está ligado a Spotify.

El pago de las regalías a los artistas ha sido otro tema controversial para la plataforma. Aunque se ha llamado a modificar el modelo para que los músicos sean los principales beneficiarios, Spotify ha señalado que los ingresos dependen de los acuerdos entre artistas y disqueras, de los cuales se ha deslindado. Su política contempla dos tipos de pago: regalías de grabación, destinadas a los titulares de los derechos de las grabaciones, y regalías de publicación, emitidas a editoras, sociedades de recaudación y agencias. “Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y la realidad es que Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música. Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos”, dijo un vocero de la compañía.